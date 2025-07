Az erőszak továbbra sem ismer határokat + videó

Újabb sokkoló videó látott napvilágot egy Telegram-csoportban, ahol egy férfit bántalmaznak az ukrán toborzóiroda emberei. A felvételek tanúsága szerint a férfi félig kilóg egy autóból, miközben egy civilbe öltözött férfi leszorítja a kezét.

A videó kapcsán többen is annak a véleménynek adtak hangot, hogy habár megértik az ország helyzetét, az erőszakot nem lehet normalizálni. A szükségszerűség és az ország érdeke pedig semmi esetre sem írhatja felül a tényt, hogy az erőszak ellen fel kell szólalni.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt korábban, Ukrajna helyzete egyre szorultabb, ennek okán pedig a kényszersorozók is egyre erőszakosabbak. Habár már több jogász is jelezte, hogy a TCC embereinek nincs joga kényszerítő eszköz alkalmazására, ez azonban nem tartja őket vissza. Országszerte – de különösen a frontközeli régiókban – egyre több videó lát napvilágot arról, ahogy embereket rabolnak el a munkahelyükről, az utcáról vagy éppen a kórházból.

Ennek pedig már áldozatai is vannak, miután nemrég egy kárpátaljai magyar férfi is életét veszítette, nem sokkal azután, hogy a TCC emberei elhurcolták és bántalmazták.

