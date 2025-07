A pénz és a mentelmi jog kell, a munka nem: Magyar Péter a második legtöbbet hiányzó képviselő az Európai Parlamentben

Sokáig nem talált be a munkahelyére

Amint arról már beszámoltunk, Magyar Péter látványosan kerülte az EP központját, a plenáris és a bizottsági üléseket. A pártelnök az Európai Parlament egészében a második legtöbbet hiányzó képviselő nem túl büszke címét tudhatja magáénak.

Az Európai Parlament őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét. Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni.

A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.

A tiszás kollégái sem voltak sokkal aktívabbak, illetve ők is legtöbbször hazánkat és az Orbán-kormányt támadták. A visszafogott szereplésszám talán itt sem a véletlen műve. Magyar Péter múlt novemberben kiszivárgott felvételeken ugyanis megalázó jelzőkkel illette saját uniós képviselőjelöltjeit. Agyhalottak, politikailag teljesen alkalmatlanok, beszélni sem tudnak – mondta Magyar és elhangzott tőle a Soros-ügynök minősítés is. Mindebből arra lehet következtetni, a Tisza elnöke nemigen hagyja, hogy pártja képviselői szólásra emelkedjenek.

Más szavazott helyette

Előfordult olyan eset is, amikor Magyar Péter helyett az egyik kollégája szavazott. Erről Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője posztolt a közösségi oldalán, fotóval illusztrálva a történteket. A mezőgazdasági bizottság szavazásán, március 20-án Magyar Péter nem vállalta fel saját előterjesztését, nem volt jelen, nem is szavazott róla, a néppárti képviselőtársai viszont megszavazták helyette – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szemtanúja volt az eseményeknek, hiszen ő is a bizottság tagja.