Lantos: a következő tíz év legnagyobb kérdése az áram tárolásának megoldása lesz

– A kormány továbbra is a magyar utat követi: a munkahelyeket, a családok erősítését, az otthonteremtést, a fiatalok, az édesanyák támogatását, a nyugdíjak értékének megőrzését és a bérek emelését tartja a legfontosabbnak – jelentette ki az energiaügyi miniszter állami kitüntetések és miniszteri elismerések ünnepélyes átadásán kedden Budapesten. Lantos Csaba kiemelte: minden magyar ember számára ünnep augusztus 20., a nemzethez tartozás, a jövőbe vetett hit ünnepe.

– István király felismerte, hogy a magyarság csak akkor maradhat meg szabad népként Európában, ha olyan államot hoz létre, amely fejlődik és képes megvédeni önmagát. Ehhez a célhoz új szellemi élet, jól szervezett állam és a magántulajdon bevezetése kellett. Négy évtizedes, küzdelmes uralkodásának köszönhetően hazánk keresztény állammá vált, új államszervezet jött létre, amely egyre erősödő gazdasági alapokra támaszkodhatott – mondta.

– Szent István tetteinek, választásainak, döntéseinek hatása egy évezreden ível át – mutatott rá, hozzátéve: a király elérte, hogy Európa közepén független, erős, keresztény állam jött létre, amely ma is megállja a helyét a nemzetek sorában.

A miniszter arra is kitért, hogy az előző hétvégén mintha közelebb került volna a végéhez a szomszédban zajló orosz–ukrán háború és ezzel Magyarország a gazdasági növekedés gyorsulásához.

– Számolnunk kell azonban azzal is, hogy a béke megteremtése, a világgazdasági helyzet rendeződése nem lesz könnyű vagy gyors folyamat. Abban bízom, hogy az a felelős, következetes és elveiben szilárd politika és gazdaságpolitika, amelyet a konzervatív kormány folytat, ebben a helyzetben is eredményes lesz – fogalmazott.

Lantos Csaba közölte: ez azt jelenti, hogy úgy alkalmazkodunk a turbulens változásokhoz, hogy közben nem mondunk le önmagunkról, a függetlenségünkről, saját érdekeink képviseletéről. A történelem megmutatta, hogy ez megmaradásunk záloga - hangsúlyozta.

– Tehát ahogyan eddig tettük, továbbra is a magyar utat követjük. A kormány ezért továbbra is a munkahelyeket, a családok erősítését, az otthonteremtést, a fiatalok, az édesanyák támogatását, a nyugdíjak értékének megőrzését és a bérek emelését tartja a legfontosabbnak. Ahhoz, hogy ezeket elérjük, gazdasági növekedésre van szükség. Ennek megfelelően támogatjuk a beruházásokat és a vállalkozások erősítését, és ami ezektől nem választható el: a gazdaság versenyképességének emelését – mondta a tárcavezető.