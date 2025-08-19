Orbán Viktorharcosok klubjavideókonferencia

Orbán Viktor videókonferencián vesz részt, cél a béke

Az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán vesz részt egy összeurópai videókonferencián Orbán Viktor – árulta el a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök tegnap az európai vezetőkkel találkozott Washingtonban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett: a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között. Ennek helyszíne akár Budapest is lehetne amerikai sajtóinformációk szerint.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 11:09
Fotó: Fisher Zoltán Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs
„Hahó, Harcosok! Ma délután összeurópai videókonferencia a béke ügyében. Utána jelentkezem!” – adta hírül a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”. Hozzátette: Még 236 nap van a választások várható időpontjáig.

Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)
Budapesten találkozhat az ukrán és az orosz elnök?

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Trump a Putyinnnal való alaszkai találkozója után tegnap az európai vezetőkkel találkozott Washingtonban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett, hogy a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között.

Egyelőre a Kreml nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta: a csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet.

Ennek több kézenfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt, ha belép a földjükre. 

 

Két héten belül Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó várható

A következő csúcstalálkozó időpontjáról Friedrich Merz német kancellár is beszélt Washingtonban. Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek lesz-e bátorsága ehhez. Mint mondta, 

a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni. 

Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

