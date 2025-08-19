Orbán Viktor videókonferencián vesz részt, cél a béke

„Hahó, Harcosok! Ma délután összeurópai videókonferencia a béke ügyében. Utána jelentkezem!” – adta hírül a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”. Hozzátette: Még 236 nap van a választások várható időpontjáig.

Donald Trump amerikai (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)

Budapesten találkozhat az ukrán és az orosz elnök?

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Trump a Putyinnnal való alaszkai találkozója után tegnap az európai vezetőkkel találkozott Washingtonban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett, hogy a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között.

Egyelőre a Kreml nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta: a csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet.

Ennek több kézenfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt, ha belép a földjükre.

Két héten belül Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó várható

A következő csúcstalálkozó időpontjáról Friedrich Merz német kancellár is beszélt Washingtonban. Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek lesz-e bátorsága ehhez. Mint mondta,

a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni.

Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.