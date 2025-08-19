Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelykormányOtthon StartkollégiumokDiákvárosairbnb

Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége becsődölt

Semmit nem tett Karácsony Gergely a budapesti lakhatási válság enyhítéséért – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki szerint mindeközben úgy támadják a kormány otthonteremtési programját a baloldali politikusok, mintha fizetnének nekik érte.

2025. 08. 19. 11:35
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs) Fotó: (Fotó: Hatlaczki Balázs)
– Úgy támadják Karácsony Gergelyék a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket – mondta Szentkirályi Alexandra legfrissebb videójában. A Fidesz fővárosi frakciójának vezetője bemutatta, mit is tett a fővárosi vezetés a lakhatási válság enyhítéséért és az otthonteremtésért. – Nem sokat, 

Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége ugyanis becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek, rozsdaövezetek nem újulnak meg, a fővárosban hat éve nem történik semmi a balliberális vezetés alatt

 – sorolta a politikus, hangsúlyozva, a kormány közben Airbnb-moratóriumot vezetett be, bejelentette a Diákváros megépülését, kollégiumok is megújultak vagy bővültek, most pedig az Otthon start program keretében azok is lehetőséget kapnak egy új lakásra vagy otthonra, akik eddig még soha. 

– Ez valódi megoldás a lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés

 – vélekedett.

