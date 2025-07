Mérlegen Magyar Péterék egy éve: a Tisza Brüsszelből is csak hazánkat támadta

A 2026-os költségvetésről szóló határozat keretében a néppárti–liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel támogatná Ukrajnát, elsősorban a katonai kiadásokat növelve. A szövegben szintén szerepel, hogy akár már 2030 előtt elérnék Ukrajna EU-tagságát. A határozat a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását is sürgeti, értve ezalatt az Európába érkező bevándorlók kötelező szétosztását, valamint súlyos pénzbüntetések kirovását azokra, akik nem hajlandók ebben részt venni. Az Európai Néppárt egyébként külön módosító indítványt is szentelt a kérdésnek, amelyet a Tisza képviselői ugyancsak megszavaztak.

USAID helyett Brüsszel

A 2026-os költségvetésről szóló határozat kitér arra is, hogy a brüsszeli nagykoalíció még nagyobb összegekkel támogatná a liberális aktivistacsoportokat, emellett a USAID felfüggesztése miatt kieső forrásaikat is átvállalná. Emlékeztetőül: a Donald Trump amerikai elnök által leállított ügynökség korábban a demokrata párti amerikai vezetés befolyásgyakorló szerveként működött, és álcivil szervezeteken keresztül számos ország belpolitikai folyamatait befolyásolta. A Tisza Párt képviselői tehát igennel voksoltak az indítványra, Magyar Péter kivételével, aki nem volt jelen az ülésen.

Drágítanák a gazdák vízhasználatát

2025 májusában a Tisza Párt képviselői az ingyenes vízhasználat eltörlését is támogatták, vagyis a brüsszeli vízstratégia szerint a gazdáknak is fizetniük kell a vízhasználatért. Az Európai Parlament által májusban elfogadott jelentés úgynevezett hosszú távú vízstratégia bevezetését sürgeti az EU-ban. A dokumentum lényege, hogy a vízfelhasználás költségeit mindenki, így a mezőgazdasági szereplők is viseljék arányosan, s a szolgáltatás teljes költségét megtéríttetnék a felhasználókkal. Mindez egyértelműen szembemegy a kormány azon döntésével, hogy továbbra is ingyenes maradjon az öntözéshez használt víz a gazdáknak. A jelentést a Tisza Párt minden képviselője megszavazta.

Energiaválságba sodornák az országot

2025 júniusában a Tisza Párt ugyancsak támogatta az Európai Parlament tisztaipar-megállapodásról szóló határozatát. Ebben a tervben azt követelik, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást, ami gyakorlatilag a legnagyobb földgáz- és kőolajvezetéken történő szállítás felfüggesztését jelenti. Ha ez megvalósul, számítások szerint átlagosan évi félmillió forinttal drágul a magyar családok energiaszámlája. Kulja András és Tarr Zoltán kivételével a Tisza Párt minden jelen lévő képviselője megszavazta az állásfoglalást.

Botrányai ellenére is támogatják Von der Leyent

Végezetül 2025 júliusában a tiszás képviselők Ursula von der Leyen mellett is kiálltak. Az Európai Bizottság elnökével szemben egyebek mellett a botrányos vakcinabeszerzések miatt indítottak bizalmatlansági szavazást, amelyen Tarr Zoltán és Dávid Dóra – a néppárti utasításnak megfelelően – leszavazta az indítványt. A többiek nem nyomtak gombot, amivel szintén a Magyarországot rendszerint bíráló elnöknek kedveztek.