Légi bemutató: látványos videón a honvédség helikoptereinek gyakorlata

A légi bemutatón jelen lesz a honvédség múltja, jelene és jövője is.

2025. 08. 19.
Elképesztő felvételeken, ahogy a honvédség két forgószárnyasa készült az augusztus 20-i légi bemutatóra. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár MI–17-es és MI–24-es helikopterei láthatóak a videóban, ahogy kötelékrepülést hajtanak végre. A Combatant Blog videójában mind a haditechnika szerelmeseinek, mind a laikusoknak szemet gyönyörködtető a két régi szovjet masina látványa, azonban aki újabbat szeretne látni, az sem fog csalódni.

Mint azt korábban lapunknak az alakulat parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes elmondta, nagyszabású légi bemutatóra készül a honvédség Szent István napja alkalmából. Az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben van. 

Elmondása szerint láthatjuk majd a honvédség kiképzőhelikopterét és repülőgépét, valamint a videóban is látható MI–17 és MI–24 helikoptereket. Bemutatkozik ugyanakkor kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter. – Az előbbi volt az első fecskéje annak a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta. – Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk – hangsúlyozta.

 

Borítókép: A kötelékgyakorlaton részt vevő egyik MI–24-es helikoptere (Forrás: Youtube/Combatant Blog)

