Jó hír az időseknek, már a nyomdában vannak az élelmiszer-utalványok + videó

– Már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese abban a nyomdában járt, ahol szigorú előírások betartásával készülnek a nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványok.

Mint mondta, összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek, amelyeket nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatnak, és hideg élelmiszereket lehet érte vásárolni.

Ezek az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékokba kerülnek. Augusztus utolsó napjaiban pedig már a postához szállítják az utalványokat, hogy szeptember 1-től elkezdhessék kézbesíteni személyenként 30 ezer forint értékben. – A 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett az élelmiszer-utalványokkal is támogatjuk az időseket, melyeket hamarosan kézhez kaphatnak – zárta videóüzenetét a politikus.