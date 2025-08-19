élelmiszer utalványnyugdíjasidősek

Jó hír az időseknek, már a nyomdában vannak az élelmiszer-utalványok + videó

Több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek, már folyik a nyomtatásuk – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Zsigó Róbert. A KIM miniszterhelyettese hangsúlyozta: augusztus utolsó napjaiban pedig már a postához szállítják az utalványokat, hogy szeptember 1-től elkezdhessék kézbesíteni személyenként 30 ezer forint értékben.

2025. 08. 19. 14:37
– Már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese abban a nyomdában járt, ahol szigorú előírások betartásával készülnek a nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványok

Mint mondta, összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek, amelyeket nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatnak, és hideg élelmiszereket lehet érte vásárolni. 

Ezek az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékokba kerülnek. Augusztus utolsó napjaiban pedig már a postához szállítják az utalványokat, hogy szeptember 1-től elkezdhessék kézbesíteni személyenként 30 ezer forint értékben. – A 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett az élelmiszer-utalványokkal is támogatjuk az időseket, melyeket hamarosan kézhez kaphatnak – zárta videóüzenetét a politikus.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

