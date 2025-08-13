propagandanyugdíjkiadványkampánymenedzser

Nem kíváncsiak vidéken a Tisza propagandájára

A vidéken, nyomtatott formában a Tisza-szigetek által osztogatott propagandakiadványok nem érnek el átütő eredményeket.

Gábor Márton
2025. 08. 13. 9:45
Borítókép: Magyar Péter a Tisza párt kudarcos erdélyi rendezvényén (Forrás: Facebook)
A Tisza-sziget-tagok osztják a lapokat, de valójában ők sem hiszik el, hogy ennek bármi értelme lenne – mondta el a Magyar Nemzetnek egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei kistelepülésen élő férfi. Kiemelte, a településen, ahol él, a lakosság alapvetően megosztott pártpreferencia tekintetében, ugyanakkor a megrögzött ellenzéki szavazók sem nyitottak a Tisza Párt kiadványára, hazugsággyűjteménynek tartják azt. 

Aktivista mutatja a Tisza Párt propagandakiadványát (Forrás: Facebook)

A kis aktivisták becsülettel bedobálták a lapokat a postaládákba, azonban a helyiek többsége a prospektusokkal együtt kidobta azokat a kukákba. Senkinek sincs hangulata össze-vissza ígéretekről olvasni

– emelte ki a férfi. Hozzátette, más településen ezzel szemben a terjesztés sincsen rendben, szintén Jász-Nagykun-Szolnok megyében van olyan falu, ahol nem is hallottak a lapról. 

Nem viszik nekik a lapot, nincs min krumplit pucolni

– viccelődött lapunknak a választópolgár. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, elképesztő írások láttak napvilágot a Tisza Párt kampánymenedzserének neve alatt elkészült propagandakiadványban. Az összesen nyolc oldal terjedelmű kiadvány első oldala természetesen egy Magyar Péterről készített fotóval kezdődik, amelyen a pártvezér pózol. Mindeközben kínosan ügyeltek arra, hogy a felvételen ne látszódjon a pártvezér beszéde iránt tanúsított érdektelenség. A Tisza Párt elnöke egyébként a nyolc oldalon összesen három képen szerepel. 

Az első oldalon található cikkben Magyar Péter Székesfehérváron tartott beszédéből közöltek egy gyors összefoglalót.

A következőn pedig elindul a megállíthatatlannak tűnő ígéretcunami, amelynek egyetlen jól látható célja a szavazatszerzés. Ennek részeként a Tisza Párt a szebb napokat látott Jobbik témáját lenyúlva a devizahitelesek helyzetének rendezésével kampányol. Az írásból kiderült, hogy havi 100 ezer forintos jóvátételt adnának a károsultaknak, amelyet erkölcsi jóvátételnek neveznek, azonban az nem világos, hogy ezt az extra juttatást milyen forrásból, pontosan hány ember számára és milyen időszakra folyósítanák. 

Szintén hatalmas ígéreteket fogalmaztak meg a propagandakiadványban a lakhatással kapcsolatban. Ennek részeként egy bérlakásépítési program indításába kezdenének, a lakásokat később kedvezménnyel lehetne kibérelni. Ugyanakkor a lakhatás területén a saját ingatlanhoz jutást a Tisza Párt láthatóan nem támogatná, sokkal inkább a korábbi kijelentéseiknek megfelelően bérlésre szorítaná a magyarokat. 

Legalább ilyen hangzatos, ám megfoghatatlan ígéret a nyugdíjas Szép-kártya bevezetése. A kiadvány szerint ugyanis a Tisza Párt akár 200 ezer forintos extra juttatást adna a nyugdíjasoknak Szép-kártyára. 

Arról azonban nem írtak a cikkben, hogy a Tisza Párthoz közel álló szakértő, Magyar Péter embere a 13. havi nyugdíj végleges eltörléséről beszélt a Tisza rendezvényén,

ami egy ismételt bizonyítéka annak, hogy az újbaloldali párt és annak politikusai a Gyurcsány-kormány intézkedéseit másolva ismét megrövidítenék a magyar időseket és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket. 

A Tisza Párt programírójaként tevékenykedő Petschnig Mária Zita nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. Az ominózus felvételen Petschnig egy kérdést olvas fel, amely arról szól, hogy véleménye szerint jobb lenne-e, ha a 13. havi nyugdíj helyett tizenharmadik havi átlagnyugdíjat kapnának a nyugdíjasok. A válasz sem maradt el, Petschnig kijelentette:

ez igazságosabb lenne, mert a tizenharmadikra már nem lehet azt mondani, hogy közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas, az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként sem tud mit kezdeni.

 

A propagandalap utolsó oldalán pedig egy rövid cikkben vagyonelkobzásról értekeznek, és a kormánypárt támogatóit és politikusait fenyegetik. Szintén az utolsó, nyolcadik oldalon a kormány ingatlan-adásvételei kapcsán szakértőkre hivatkozva túlárazásról ír a lap. Ugyanakkor a cikkből sem a szakértők neve, sem pedig a túlárazásra vonatkozó konkrét bizonyíték nem derül ki. 

Szintén fontos megjegyezni, hogy a röplapon szereplő cikkeket feltehetően azok szerzői is szégyellték, egyetlen írásnál sincs feltüntetve a nevük. 

