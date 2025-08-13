Nem kíváncsiak vidéken a Tisza propagandájára

A Tisza-sziget-tagok osztják a lapokat, de valójában ők sem hiszik el, hogy ennek bármi értelme lenne – mondta el a Magyar Nemzetnek egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei kistelepülésen élő férfi. Kiemelte, a településen, ahol él, a lakosság alapvetően megosztott pártpreferencia tekintetében, ugyanakkor a megrögzött ellenzéki szavazók sem nyitottak a Tisza Párt kiadványára, hazugsággyűjteménynek tartják azt.

Aktivista mutatja a Tisza Párt propagandakiadványát (Forrás: Facebook)

A kis aktivisták becsülettel bedobálták a lapokat a postaládákba, azonban a helyiek többsége a prospektusokkal együtt kidobta azokat a kukákba. Senkinek sincs hangulata össze-vissza ígéretekről olvasni

– emelte ki a férfi. Hozzátette, más településen ezzel szemben a terjesztés sincsen rendben, szintén Jász-Nagykun-Szolnok megyében van olyan falu, ahol nem is hallottak a lapról.

Nem viszik nekik a lapot, nincs min krumplit pucolni

– viccelődött lapunknak a választópolgár.