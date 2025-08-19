Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését

Az AfD közleményben figyelmeztetett arra, hogy Németország nem kerülhet olyan helyzetbe, amely tartós konfrontációhoz vezetne Oroszországgal. „Még ha Merz nem is zárja ki, hogy német csapatokat küldjenek Ukrajnába, ez nem garantálná a békét, hanem inkább tartós eszkalációhoz vezetne Oroszországgal szemben” – hangsúlyozta a párt az X közösségi oldalon.

Az AfD szerint a német katonák ukrajnai bevetése nem békét, hanem tartós eszkalációt hozna Oroszországgal szemben

Fotó: AFP

A kancellár az Egyesült Államokban tartott sajtótájékoztatón kerülte a konkrét állásfoglalást a kérdésben. Kijelentette, hogy a témát Berlinben, a koalíciós partnerekkel kell megvitatnia, és akár a Bundestag mandátumát is igényelheti egy ilyen döntés.

Túl korai lenne végső választ adni ezzel kapcsolatban

– fogalmazott Merz.

AfD-bírálat és nemzetközi háttér

A kérdés napirendre került Donald Trump amerikai elnök találkozója után, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett több európai vezető is részt vett, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb finn államfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára. Macron közlése szerint a tárgyalások Ukrajna biztonsági garanciáiról szóltak.

Merz will nicht ausschließen, deutsche Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Das wäre keine Friedenssicherung, sondern eine dauerhafte Eskalation gegenüber Russland. Wir sagen klar: Wir schicken Dich nicht in die Ukraine! pic.twitter.com/Yj3lvToK6b — AfD (@AfD) August 19, 2025

A találkozó után Trump orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett. A Fehér Ház beszámolója szerint a két vezető negyvenperces telefonbeszélgetésen vetette fel annak lehetőségét, hogy Putyin és Zelenszkij közvetlenül találkozzon, majd ezt követően hármas egyeztetésre kerüljön sor Trump jelenlétében. A Kreml közlése szerint Moszkva és Washington is támogatja a további közvetlen orosz–ukrán tárgyalások ötletét.

Borítókép: Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)