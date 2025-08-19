afdorosz-ukrán háborúnémet hadsereg

Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését

Németországban ismét vita alakult ki arról, hogy küldhetnek-e katonákat Ukrajnába. Az AfD szerint a német csapatok bevetése nem a békét hozná el, hanem tartós eszkalációt váltana ki Oroszországgal szemben. A kancellár óvatosan fogalmazott, és végső döntést még nem hozott.

Wiedermann Béla
2025. 08. 19. 15:32
Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az AfD közleményben figyelmeztetett arra, hogy Németország nem kerülhet olyan helyzetbe, amely tartós konfrontációhoz vezetne Oroszországgal. „Még ha Merz nem is zárja ki, hogy német csapatokat küldjenek Ukrajnába, ez nem garantálná a békét, hanem inkább tartós eszkalációhoz vezetne Oroszországgal szemben” – hangsúlyozta a párt az X közösségi oldalon.

Az AfD szerint a német katonák ukrajnai bevetése nem békét, hanem tartós eszkalációt hozna Oroszországgal szemben.
Fotó: AFP

A kancellár az Egyesült Államokban tartott sajtótájékoztatón kerülte a konkrét állásfoglalást a kérdésben. Kijelentette, hogy a témát Berlinben, a koalíciós partnerekkel kell megvitatnia, és akár a Bundestag mandátumát is igényelheti egy ilyen döntés. 

Túl korai lenne végső választ adni ezzel kapcsolatban

fogalmazott Merz.

AfD-bírálat és nemzetközi háttér

A kérdés napirendre került Donald Trump amerikai elnök találkozója után, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett több európai vezető is részt vett, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb finn államfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára. Macron közlése szerint a tárgyalások Ukrajna biztonsági garanciáiról szóltak.

A találkozó után Trump orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett. A Fehér Ház beszámolója szerint a két vezető negyvenperces telefonbeszélgetésen vetette fel annak lehetőségét, hogy Putyin és Zelenszkij közvetlenül találkozzon, majd ezt követően hármas egyeztetésre kerüljön sor Trump jelenlétében. A Kreml közlése szerint Moszkva és Washington is támogatja a további közvetlen orosz–ukrán tárgyalások ötletét.

Borítókép: Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

