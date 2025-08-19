Gazdálkodj okosan Digitális Polgári KörbenNagy MártonPalóc Andrnagyágyú

Itt a névsor, igazi nagyágyúk a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Körben

A nemzetgazdasági miniszter is tagja a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Körnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 15:01
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI / Kocsis Zoltán
– Bemutatkozik a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör! – közölte közösségi oldalán Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. A DPK alapítója már korábban beszélt arról, hogy mivel fognak foglalkozni. – Azt tudom ígérni, hogy a Gazdálkodj okosan egy olyan digitális polgári kör lesz, ahol persze gazdasággal fogunk foglalkozni, de közérthetően, mint a konyhaasztal melletti beszélgetéseken – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Palóc André. – Az akadémiai előadások is lehetnek érdekesek, de olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, ami az embereket érdekli, minden olyan kérdéssel, ami a családi büdzsét érinti – tette hozzá. 

„Hiszünk abban, hogy a gazdaságról mindenkinek joga van beszélni, hiszen a mindennapi pénzügyek mindannyiunk életét érintik. A digitális teret arra használjuk, hogy hiteles információkat osszunk meg közérthetően, segítve mindenkit, hogy jobb pénzügyi döntéseket tudjon hozni” – írta most a Facebook-oldalán Palóc.  

A Gazdálkodj okosan DPK-ba ITT lehet csatlakozni. 

A Gazdálkodj okosan DPK alapító tagjai: 

  • Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese
  • Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese
  • Lentner Csaba közgazdász, professzor
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
  • Bánki Erik országgyűlési képviselő, a gazdasági bizottság elnöke
  • Gönczi Gábor műsorvezető
  • Talabér Krisztián, a Nézőpont elemzője 
  • Szabó Zsófi műsorvezető 
  • Szűcs Gábor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja
  • Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa
  • Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár
  • Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője
  • Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere
  • Hortay Olivér közgazdász, gazdasági elemző
  • Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke,
  • Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
  • Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője

