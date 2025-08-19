Itt a névsor, igazi nagyágyúk a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Körben

– Bemutatkozik a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör! – közölte közösségi oldalán Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. A DPK alapítója már korábban beszélt arról, hogy mivel fognak foglalkozni. – Azt tudom ígérni, hogy a Gazdálkodj okosan egy olyan digitális polgári kör lesz, ahol persze gazdasággal fogunk foglalkozni, de közérthetően, mint a konyhaasztal melletti beszélgetéseken – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Palóc André. – Az akadémiai előadások is lehetnek érdekesek, de olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, ami az embereket érdekli, minden olyan kérdéssel, ami a családi büdzsét érinti – tette hozzá.
„Hiszünk abban, hogy a gazdaságról mindenkinek joga van beszélni, hiszen a mindennapi pénzügyek mindannyiunk életét érintik. A digitális teret arra használjuk, hogy hiteles információkat osszunk meg közérthetően, segítve mindenkit, hogy jobb pénzügyi döntéseket tudjon hozni” – írta most a Facebook-oldalán Palóc.
A Gazdálkodj okosan DPK-ba ITT lehet csatlakozni.
A Gazdálkodj okosan DPK alapító tagjai:
- Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese
- Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese
- Lentner Csaba közgazdász, professzor
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
- Bánki Erik országgyűlési képviselő, a gazdasági bizottság elnöke
- Gönczi Gábor műsorvezető
- Talabér Krisztián, a Nézőpont elemzője
- Szabó Zsófi műsorvezető
- Szűcs Gábor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja
- Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa
- Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár
- Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője
- Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere
- Hortay Olivér közgazdász, gazdasági elemző
- Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke,
- Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
- Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője