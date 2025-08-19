Itt a névsor, igazi nagyágyúk a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Körben

– Bemutatkozik a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör! – közölte közösségi oldalán Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. A DPK alapítója már korábban beszélt arról, hogy mivel fognak foglalkozni. – Azt tudom ígérni, hogy a Gazdálkodj okosan egy olyan digitális polgári kör lesz, ahol persze gazdasággal fogunk foglalkozni, de közérthetően, mint a konyhaasztal melletti beszélgetéseken – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Palóc André. – Az akadémiai előadások is lehetnek érdekesek, de olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, ami az embereket érdekli, minden olyan kérdéssel, ami a családi büdzsét érinti – tette hozzá.

„Hiszünk abban, hogy a gazdaságról mindenkinek joga van beszélni, hiszen a mindennapi pénzügyek mindannyiunk életét érintik. A digitális teret arra használjuk, hogy hiteles információkat osszunk meg közérthetően, segítve mindenkit, hogy jobb pénzügyi döntéseket tudjon hozni” – írta most a Facebook-oldalán Palóc.

A Gazdálkodj okosan DPK-ba ITT lehet csatlakozni.

