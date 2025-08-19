Ilyen a béke: hatalmasat erősödött a forint

A várható békekötés hatására a forint folyamatosan erősödik – hívta fel a figyelmet Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Mint ismertette, jelen pillanatban 393 forintot kell fizetni egy euróért, míg egy hónappal korábban több mint 400 forintba került a közös uniós valuta.
A szakértő emlékeztetett, hogy 2025 elején ugyanezért 417 forintot kértek el, de volt olyan nap is a háború során, amikor 424 forintot kellett fizetni egyetlen euróért.
Ha Magyarország szomszédságában béke van, akkor a forint kockázati felára is csökken, ezt látjuk most megjelenni a devizapiacon
– jegyezte meg.
