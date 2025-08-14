migrációOlaszországföldközi-tenger

Tragédia Lampedusa partjainál

Kettős hajótörés történt a Földközi-tengeren, 27 személy vesztette életét Lampedusa közelében. Az embercsempészek zsúfolásig tömött lélekvesztőket indítottak útnak Líbiából. Mindkét migránscsónak felborult, az olasz parti őrség munkatársai a tragédia helyszínén felfordult csónakokat és a tengerben lévő holttesteket találtak.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 14.
Fotó: PAOLO MANZO Forrás: NurPhoto
Megrázó katasztrófa történt Lampedusa szigeténél, két migránsokat szállító lélekvesztő szenvedett hajótörést. A zsúfolásig tömött migránscsónakok Líbia partajiról indultak, az utasok összesen közel százan lehettek. Az egyik hajó az út során a tengerbe süllyedt, a vízből a másik hajó fedélzetére menekültek az emberek. 

VIBO VALENTIA, ITALY - MARCH 10: A patrol boat of the Italian Coast Guard is seen before docking operations in Vibo Valentia, Italy on March 10, 2025. The German rescue vessel Sea-Eye 4 arrived in the port of Vibo Valentia for disembarking 122 migrants rescued in four different operations across the Mediterranean Sea in a joint operation with Sea Watch and Mediterranean Saving Humans. Valeria Ferraro / Anadolu (Photo by Valeria Ferraro / Anadolu via AFP)
Az olasz parti őrség munkatársai a tragédia helyszínén felfordult csónakokat és a tengerben lévő holttesteket találtak
Fotó: AFP

A túlterhelés következtében a másik lélekvesztő is egyensúlyát vesztette, és 20 kilométerre Lampedusa partjaitól felborult. 

Huszonhét személy veszítette életét, az olasz parti őrség munkatársai 60 túlélőt szállítottak a szigetre. Közel húsz személynek nyoma veszett tengeren, az eltűntek keresése folyamatban van. Az elhunytak között egy újszülött és három kisgyerek is van. 

A statisztikák szerint az év eleje óta közel 700 személy veszítette életét a Földközi-tengeren való átkelés során. A legutóbbi tengeri katasztrófa márciusban történt, akkor 6 halott és 40 eltűnt személyről tájékoztattak a híradások. A protokoll szerint a pénzügyőrség és a parti őrség folyamatosan figyeli Lampedusa szigetét és a dél-olaszországi partokat, és amint jelentést kapnak egy olasz felségvizekhez közeledő hajóról, azonnal beavatkoznak. A protokoll szerint a nemzetközi vizeken tartózkodó hajókat az elfogást követően visszaküldik Líbiába és Tunéziába, az Olaszországgal és az Európai Unióval kötött megállapodásainak megfelelően.

A 2017-ben a líbiai kormánnyal megkötött „migrációs egyetértési megállapodás” értelmében Olaszország visszaküldheti Líbiába a tengeren elfogott migránsokat. Ez az Olaszország–Líbia memorandum néven ismert megállapodás a Földközi-tengeren keresztüli illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében jött létre azzal a céllal, hogy a migránsokat távol tartsa Európától. 

A memorandum értelmében Olaszország finanszírozza, illetve felszereléssel és képzéssel támogatja a líbiai parti őrséget, hogy elfoghassák és visszaküldhessék az Olaszországba tartó migránsokat. 

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a drámai epizód azt bizonyítja, hogy 

a migrációt az indulásokkor kell megállítani az észak-afrikai partoknál, az embercsempészetet pedig fel kell számolni. 

Matteo Salvini, miniszterelnök-helyettes és a Liga főtitkára is kommentálta az tengeri tragédiát. Együttérzését fejezte ki az elszomorító halálesetek miatt, majd hangsúlyozta minden eszközzel küzdeni kell az embercsempészek ellen, hiszen ők és a befogadást erőltetők a felelősek az elhunytak haláláért. 

Borítókép: Az olasz parti őrség hajója (Fotó: AFP)

Fontos híreink

