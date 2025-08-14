Tragédia Lampedusa partjainál

Megrázó katasztrófa történt Lampedusa szigeténél, két migránsokat szállító lélekvesztő szenvedett hajótörést. A zsúfolásig tömött migránscsónakok Líbia partajiról indultak, az utasok összesen közel százan lehettek. Az egyik hajó az út során a tengerbe süllyedt, a vízből a másik hajó fedélzetére menekültek az emberek.

Az olasz parti őrség munkatársai a tragédia helyszínén felfordult csónakokat és a tengerben lévő holttesteket találtak

Fotó: AFP

A túlterhelés következtében a másik lélekvesztő is egyensúlyát vesztette, és 20 kilométerre Lampedusa partjaitól felborult.

Huszonhét személy veszítette életét, az olasz parti őrség munkatársai 60 túlélőt szállítottak a szigetre. Közel húsz személynek nyoma veszett tengeren, az eltűntek keresése folyamatban van. Az elhunytak között egy újszülött és három kisgyerek is van.

A statisztikák szerint az év eleje óta közel 700 személy veszítette életét a Földközi-tengeren való átkelés során. A legutóbbi tengeri katasztrófa márciusban történt, akkor 6 halott és 40 eltűnt személyről tájékoztattak a híradások. A protokoll szerint a pénzügyőrség és a parti őrség folyamatosan figyeli Lampedusa szigetét és a dél-olaszországi partokat, és amint jelentést kapnak egy olasz felségvizekhez közeledő hajóról, azonnal beavatkoznak. A protokoll szerint a nemzetközi vizeken tartózkodó hajókat az elfogást követően visszaküldik Líbiába és Tunéziába, az Olaszországgal és az Európai Unióval kötött megállapodásainak megfelelően.

A 2017-ben a líbiai kormánnyal megkötött „migrációs egyetértési megállapodás” értelmében Olaszország visszaküldheti Líbiába a tengeren elfogott migránsokat. Ez az Olaszország–Líbia memorandum néven ismert megállapodás a Földközi-tengeren keresztüli illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében jött létre azzal a céllal, hogy a migránsokat távol tartsa Európától.

A memorandum értelmében Olaszország finanszírozza, illetve felszereléssel és képzéssel támogatja a líbiai parti őrséget, hogy elfoghassák és visszaküldhessék az Olaszországba tartó migránsokat.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a drámai epizód azt bizonyítja, hogy

a migrációt az indulásokkor kell megállítani az észak-afrikai partoknál, az embercsempészetet pedig fel kell számolni.

Matteo Salvini, miniszterelnök-helyettes és a Liga főtitkára is kommentálta az tengeri tragédiát. Együttérzését fejezte ki az elszomorító halálesetek miatt, majd hangsúlyozta minden eszközzel küzdeni kell az embercsempészek ellen, hiszen ők és a befogadást erőltetők a felelősek az elhunytak haláláért.

Borítókép: Az olasz parti őrség hajója (Fotó: AFP)