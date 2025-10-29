Nagy Ervin válaszolt: megnézi Schmidt Mária agyonverését imitáló darabot

„A fent említett előadást nem láttam, de november 7-én bepótolom, és másnap alapos választ adok minden kérdésére. Mivel csak a saját szememnek hiszek ebben a kérdésben, ez azt hiszem, érthető” – írta válaszlevelében Nagy Ervin színművész, a Pro Cultura Urbis Alapítvány kuratóriumi tagja. A Tisza Párt delegáltja megjegyzi: a Pro Cultura Urbis Közlapítvány a FESZ szakmai bizottságának döntéseit elfogadva, és tiszteletben tartva támogatta a társulat pályázatát.

„Megjegyzem, a pályázat teljesen más témában kapott támogatást, nincs összefüggés az említett előadással” – írta szűkszavúan Nagy Ervin.

Részlet a darabból Fotó: Mandiner

A Magyar Nemzet megírta: nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt, amit az Átriumban tűztek műsorra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab.

„Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ezért kérdezem: erre gondolt, amikor a társulat támogatását megszavazták? Ön szerint ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?”

– írta Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő, aki feltette a kérdést: ez a Tisza Párt politikai álláspontja is? Ez az a szellemiség, amit a párt nevében ön képvisel a kulturális életben? Ez lenne a »szeretetország«, hogy botokkal agyonverjük azt, akivel nem értünk egyet?

Mert ma ott tartunk, hogy a Tisza Párt vezetői újságírókat lökdösnek, fegyverrel állnak színpadra, és most már olyan darabot játszik egy budapesti színház, amelyben egy Fideszhez köthető közéleti személyt vernek agyon bottal.

Amint arról már korábban beszámoltunk, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”, Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, amelyben a Schmidt Máriára nagyon hasonlító szereplőt egy ládába zárják és bottal agyonverik.