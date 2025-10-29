Nagy ErvinTisza PártPro Cultura

Nagy Ervin válaszolt: megnézi Schmidt Mária agyonverését imitáló darabot

Előbb megnézni, majd utána mond véleményt a botrányt keltett darabról Nagy Ervin színész, a Tisza Párt által delegált Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja. A színész kitérő választ adott arra a nyílt levélre, amelyben felkérdezik, hogy miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást az Átriumban, ahol bemutatták azt a darabot, amelyben Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik. Nagy Ervin válaszában későbbre ígért részletes tájékoztatást, de azt megjegyezte: a pályázat teljesen más témában kapott támogatást, nincs összefüggés az említett előadással.

Forrás: Facebook2025. 10. 29. 13:03
Magyar Péter, Tisza, terv, adó, Nagy Ervin
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A fent említett előadást nem láttam, de november 7-én bepótolom, és másnap alapos választ adok minden kérdésére. Mivel csak a saját szememnek hiszek ebben a kérdésben, ez azt hiszem, érthető” – írta válaszlevelében Nagy Ervin színművész, a Pro Cultura Urbis Alapítvány kuratóriumi tagja. A Tisza Párt delegáltja megjegyzi: a Pro Cultura Urbis Közlapítvány a FESZ szakmai bizottságának döntéseit elfogadva, és tiszteletben tartva támogatta a társulat pályázatát.

„Megjegyzem, a pályázat teljesen más témában kapott támogatást, nincs összefüggés az említett előadással” – írta szűkszavúan Nagy Ervin.

Részlet a darabból Fotó: Mandiner

A Magyar Nemzet megírta: nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt, amit az Átriumban tűztek műsorra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab.

„Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ezért kérdezem: erre gondolt, amikor a társulat támogatását megszavazták? Ön szerint ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?”

– írta Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő, aki feltette a kérdést: ez a Tisza Párt politikai álláspontja is? Ez az a szellemiség, amit a párt nevében ön képvisel a kulturális életben? Ez lenne a »szeretetország«, hogy botokkal agyonverjük azt, akivel nem értünk egyet? 

Mert ma ott tartunk, hogy a Tisza Párt vezetői újságírókat lökdösnek, fegyverrel állnak színpadra, és most már olyan darabot játszik egy budapesti színház, amelyben egy Fideszhez köthető közéleti személyt vernek agyon bottal.

Amint arról már korábban beszámoltunk, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”, Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, amelyben a Schmidt Máriára nagyon hasonlító szereplőt egy ládába zárják és bottal agyonverik.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu