Budapesti Fidesz: Nagy Ervin tipikus példája annak, hogy képzeli el a baloldal a szeretetországot

A kormánypártok fővárosi frakciója szerint felháborító, hogy egyáltalán megszülethetett a Schmidt Mária agyonverését ábrázoló darab.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 6:43
– A közbeszéd felfokozott hangulata több, mint egyszerű lózung. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy támadnak minket értékrendünk okán, mert mi nem vagyunk hajlandóak besüllyedni a liberális fősodor mocsarába – jelentette ki a Fővárosi Fidesz. 

A kormánypárti frakció lapunk kérdésére válaszolva kiemelte,

 az mindenképpen különös, hogy míg máskor azon az oldalon azonnali visszavonulást követelnek, most szemet hunynak a történtek felett. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ehhez a felháborító produkcióhoz minden budapesti polgár pénzét felhasználták. 

A kormánypárti frakció különösnek nevezte, hogy mostanáig a Fővárosi Közgyűlés egyetlen, a városvezető koalícióba tartozó csoportosulása sem szólalt fel a színdarab tartalma ellen.  

A mű azt mutatja be, hogyan vernek agyon egy olyan nőt, aki nem ért egyet azzal, amit ők hallani szeretnének. Mindez tényleg csak azért, mert valaki mást merészel gondolni, mint a baloldali-liberális fősodor. Hol vannak ilyenkor azok a harcos jogi szervezetek, akik máskor hangosan szoktak kiállni a nők mellett?

 –tették fel a kérdést, majd vállalhatatlannak nevezték, hogy Magyar Péter jobbkeze, a tiszás Nagy Ervin javaslatára támogatta a főváros azt a színházi társulatot, akik Schmidt Mária karakterét agyonverték a színpadon. 

Az az alapítvány, a Pro Cultura Urbis, amelynek ő is kuratóriumi tagja, három millió forinttal segítette Pintér Béláékat.  Nagy Ervin is tipikus példája annak, hogyan képzeli el a baloldal a “szeretetországát”. Magyar Péterék felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon

– emelte ki válaszában a fővárosi Fidesz.

Mint ismert, Pintér Béla rendező a Kabuki című előadásával egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.

Minderre Lentulai Krisztián, a Mandiner munkatársa hívta fel a figyelmet, aki videóbejegyzésében a nemzeti oldal nevében kérte ki magának, hogy  a „sztárrendező” saját aktuálpolitikai véleményét ilyen formába önti és tárja a nézők elé.

Lentulai elmondta, a színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókával nőnek lett beöltöztetve, neve pedig a darabban Schanda Vera. – Ezt a karaktert a darab egy bizonyos pontján bezárják egy ládába, majd agyonverik bottal – tudatta az influenszer, aki azt is szóvá tette: mindeközben a jobboldali politikusokat és közszereplőket támadják azzal, hogy a közbeszéd ilyen „gatyára lerohadt”. 

Lapunk az ügyben megkereste Pintér Béla csapatát és magát a színházat is, hogy ismertessék álláspontjukat az ügyben. Az utóbbi válaszolt, miszerint Pintér Béla társulata az illetékes, ezért továbbították nekik kérdéseinket. Ezek szerint a balliberális rendező csapata már kétszer is megkapta kérdéseinket, ám egyelőre nem válaszoltak. Amint reagáltak, cikkünket frissítjük. 

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

