Budapesti Fidesz: Nagy Ervin tipikus példája annak, hogy képzeli el a baloldal a szeretetországot

– A közbeszéd felfokozott hangulata több, mint egyszerű lózung. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy támadnak minket értékrendünk okán, mert mi nem vagyunk hajlandóak besüllyedni a liberális fősodor mocsarába – jelentette ki a Fővárosi Fidesz.

Fotó: mandiner

A kormánypárti frakció lapunk kérdésére válaszolva kiemelte,

az mindenképpen különös, hogy míg máskor azon az oldalon azonnali visszavonulást követelnek, most szemet hunynak a történtek felett. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ehhez a felháborító produkcióhoz minden budapesti polgár pénzét felhasználták.

A kormánypárti frakció különösnek nevezte, hogy mostanáig a Fővárosi Közgyűlés egyetlen, a városvezető koalícióba tartozó csoportosulása sem szólalt fel a színdarab tartalma ellen.

A mű azt mutatja be, hogyan vernek agyon egy olyan nőt, aki nem ért egyet azzal, amit ők hallani szeretnének. Mindez tényleg csak azért, mert valaki mást merészel gondolni, mint a baloldali-liberális fősodor. Hol vannak ilyenkor azok a harcos jogi szervezetek, akik máskor hangosan szoktak kiállni a nők mellett?

–tették fel a kérdést, majd vállalhatatlannak nevezték, hogy Magyar Péter jobbkeze, a tiszás Nagy Ervin javaslatára támogatta a főváros azt a színházi társulatot, akik Schmidt Mária karakterét agyonverték a színpadon.

Az az alapítvány, a Pro Cultura Urbis, amelynek ő is kuratóriumi tagja, három millió forinttal segítette Pintér Béláékat. Nagy Ervin is tipikus példája annak, hogyan képzeli el a baloldal a “szeretetországát”. Magyar Péterék felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon

– emelte ki válaszában a fővárosi Fidesz.