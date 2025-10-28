Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

Kínosan hallgatnak Pintér Béláék botrányos előadásukról

Hallgatásba burkolózott Pintér Béla és Társulata, miután nagy felháborodást okozott a Kabuki című előadásával, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik. Lapunk megkereste a darabnak otthont adó Átrium Színházat és Pintér Béláékat is, de eddig nem válaszoltak megkeresésünkre.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 15:40
Hiába háborodott fel az egész ország, Pintér Béla nem hajlandó nyilatkozni botrányos előadása miatt. Mint arról lapunk is beszámolt, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”: Pintér Béla rendező a Kabuki című előadásával egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.

Minderre Lentulai Krisztián, a Mandiner munkatársa hívta fel a figyelmet, aki videóbejegyzésében a nemzeti oldal nevében kérte ki magának, hogy  a „sztárrendező” saját aktuálpolitikai véleményét ilyen formába önti, és tárja a nézők elé.

Lentulai elmondta, a színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókával nőnek lett beöltöztetve, neve pedig a darabban Schanda Vera. – Ezt a karaktert a darab egy bizonyos pontján bezárják egy ládába, majd agyonverik bottal – tudatta az influenszer, aki azt is szóvá tette: mindeközben a jobboldali politikusokat és közszereplőket támadják azzal, hogy a közbeszéd ilyen „gatyára lerohadt”. 

Kálomista Gábor sem hagyta szó nélkül az ügyet

Felkerestük a Thália Színház ügyvezető igazgatóját, Kálomista Gábort is, aki igencsak felháborodott az eset hallatán. Mint mondta, alapvetően nem tartja problémásnak, ha egy színház aktualizál, politikai témákkal és szereplőkkel foglalkozik, de mindennek van egy határa. Pintér Béla esetében azonban már azt sem gondolta helyesnek, amikor A bajnok című előadásban egy valódi család sorsát állította pellengérre. 

Az azonban, hogy egy elismert, köztiszteletben álló személyiség jól beazonosítható módon jelenjen meg a színpadon, majd agyonverjék, az minden jóízlésen túlmutat 

– mondta, majd hozzátette: azt gondolom, a balliberális kollégák is egyetérthetnek abban, hogy ez uszítás, és hogy eljutottunk a falig. Aki ilyesmiben éli ki a színházcsináló szerepét, az aberrált.

Pintér Béláék hallgatnak

Az is beszédes, hogy Pintér Béla darabját a tiszás Nagy Ervin által támogatott Átrium Színházban adta le. Lapunk az ügyben megkereste Pintér Béla csapatát és magát a színházat is, hogy ismertessék álláspontjukat az ügyben. Az utóbbi válaszolt, miszerint Pintér Béla társulata az illetékes, ezért továbbították nekik kérdéseinket. Ezek szerint a balliberális rendező csapata már kétszer is megkapta kérdéseinket, ám egyelőre nem válaszoltak. Amint reagáltak, cikkünket frissítjük. 

Borítókép: Pintér Béla darabjában a Schmidt Máriára hasonlító karakter (Forrás: Mandiner)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

