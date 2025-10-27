Rendkívüli

Orbán Viktor: A glóbuszon az elsöprő többség a béke pártján van

pintér bélaSchmidt MáriaKálomista Gáborszínházbotrány

Kálomista Gábor: Aki ilyesmiben éli ki a színházcsináló szerepét, mint Pintér Béla, az aberrált

A Thália Színház ügyvezető igazgatója elmondta a véleményét a botrányos darabról. Pintér Béla rendezésében Schmidt Máriát bezárják egy ládába és meggyilkolják.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 17:53
Fotó: Kurucz Árpád
Miként korábban megírtuk, Pintér Béla Kabuki című darabjában Schmidt Mária Schanda Vera néven tűnik fel egy férfi alakításában, az előadás egy pontján pedig bezárják egy ládába és agyonverik.

Pintér Béla
Pintér Béla darabjában teljesen beazonosítható módon jelenik meg Schmidt Mária Forrás: Mandiner

Az említett darab kapcsán felkerestük Kálomista Gábort, aki igencsak felháborodott az eset hallatán:

Alapvetően nem tartom problémásnak, ha egy színház aktualizál, politikai témákkal és szereplőkkel foglalkozik, de mindennek van egy határa. Pintér Béla esetében már azt sem gondoltam helyesnek, amikor A bajnok című előadásban egy valódi család sorsát állította pellengérre. Az azonban, hogy egy elismert, köztiszteletben álló személyiség jól beazonosítható módon jelenjen meg a színpadon, majd agyonverjék, az minden jóízlésen túlmutat 

– mondta el a Thália Színház ügyvezető igazgatója, majd hozzátette:

Azt gondolom, a balliberális kollégák is egyetérthetnek abban, hogy ez uszítás, és hogy eljutottunk a falig. Aki ilyesmiben éli ki a színházcsináló szerepét, az aberrált.

 

