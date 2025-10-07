Rendkívüli

A szeptembert is a kormánypártok nyerték, a Tisza vergődik

Bajnaitól és Sorostól vezetett a Tisza új üdvöskéjének útja Magyar Péterhez

Az Ellenpont cikke szerint Orbán Anitának Hagyó Miklós korrupciós botránya miatt kellett otthagynia a politikai pályát. A globalista szervezetekben vezető szerepet betöltő üzletasszonyt nemrég a Tisza új tanácsadójaként mutatták be.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 22:25
Orbán Anita Ellenpont
A baloldali médiában nagy lelkesedéssel harangozták be, hogy újabb tanácsadója lesz Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, csakhogy Orbán Anita múltja és jelene közel sem tiszta: karrierje a szocialista mutyik világából indult, hogy aztán a globalista hálózatnál kössön ki – írja az Ellenpont.

Orbán Anitának az MSZP környékéről Magyar Péterhez vezetett az útja (Forrás: Facebook)

A lap szerint kimaradt a győzelmi jelentésekből, hogy

Orbán Anita jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, mégpedig a bukott miniszterelnök, Bajnai Gordon társaságában.

Nem mellesleg olyanokkal került egy csapatba a Soros-család által alapított European Council on Foreign Relationsben, mint Soros György, Alex Soros, vagy éppen Korányi Dávid.

A baloldali sajtóhálózat azt próbálta mutatni, hogy egy jelentős szakértővel erősödik a Tisza, külön kiemelve, hogy Magyar Péter jelöltje öt éve folyamatosan szerepel a Forbes legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőinek listáján, valamint hogy 2021 és 2023 között a magyar Vodafone vezérigazgató-helyettese volt.

 

Kísért a szocialista múlt

Feltűnő, hogy a baloldali lapok megpróbálták a jobboldalhoz kötni Orbán Anitát. Az egyik orgánum azt írta, hogy az egykori Vodafone-vezetőnek „volt kapcsolata a Fidesszel és a korábbi Orbán-kormányokkal”. Ezzel szemben a valóság az, hogy

Magyar Péter legújabb igazolásának erős szocialista múltja van.

Gyurcsány Ferenc bukása után ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták, jelenleg pedig a globalista hálózat tagja.

Orbán Anita a 2010-es parlamenti választás előtt, amikor már egyértelmű volt a szocialista kormány bukása, megpróbált a Fideszhez közeledni. Bejelentkezett a párt újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós botrányban, le kellett tennie erről. Hivatalosan egészségügyi okokkal magyarázta a visszalépést, de a baloldali lapok is egyértelműen a korrupciós váddal kötötték össze a távozást.

Az ügy alapja egyébként az volt, hogy a CEMI tanácsadó cég, ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt,

2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak, sajtóhírek szerint százezer forint volt az óradíjuk. Ez az ügy a Hagyó Miklós-féle korrupciós botrány része volt.

Ez is azt mutatja, hogy a Tisza legújabb tanácsadójelöltjének komoly kapcsolatai voltak a 2010 előtti baloldali kormányokban, a Demszky Gábor és Hagyó Miklós uralta városházán.

 

Bajnai Gordontól és Sorostól vezetett az útja Magyar Péterig

Orbán Anita jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, ami elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban. A testület vezetésében foglal helyet Bajnai Gordon, a hozzá köthető DatAdat-birodalom volt az egyik központi szereplője a guruló dollár-botránynak, miután kiderült, hogy a 2022-es kampányban 147 millió forint támogatást kaptak a Korányi Dávid-féle, amerikai székhelyű Action for Democracy-től (A4D).

A Bajnai-féle DatAdat-hálózat a vesztes választás után átalakult, és új névvel, az Estratos Digital Gmbh-val a Tisza hátországában bukkant fel. Nem mellékes, hogy a digitális hálózatépítésben utazó Esratos éppen Magyar Péter felbukkanása előtt, 2023-ban kapott közel 500 millió forintot az A4D-től. Emellett Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben. Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú szervezet tanácsában

olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid és Dobrev Klára.

Sokatmondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában. Jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint tízmillió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből kétmilliót Soros György alapítványa állt.

Borítókép: Orbán Anita (Forrás: Ellenpont)


