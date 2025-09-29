  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Puzsér a nyugdíjasok halálában látja a Tisza Párt győzelmének esélyét + videó
Puzsér RóbertTisza PártnyugdíjasRaskó GyörgyMagyar Péter

Puzsér a nyugdíjasok halálában látja a Tisza Párt győzelmének esélyét + videó

Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, és 2030-ra le lehet váltani a Fideszt – fogalmazott Puzsér Róbert a Válasz Online podcastjáben. A Magyar Pétert támogató publicista szavai alapján úgy tűnik, hogy a Tisza Párt környékén az időseket nem szövetségesként, hanem akadályként kezelik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 20:35
Puzsér Róbert Hatlaczki Balázs/MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Puzsér Róbert, aki az elmúlt hónapokban többször is kiállt Magyar Péter mellett egy podcastben nemrég azt mondta, hogy a Tisza Párt győzelmének egyik kulcsa demográfiai okokra vezethető vissza – írja az Ellenpont. Szavai szerint „2030-ra a demográfia mindenképp leváltja a Fideszt, mert addig még egy nyugdíjas nemzedék elhal”.

A nyilatkozat azért is figyelemre méltó, mert a publicista korábban nyíltan kijelentette: „az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert”. Emellett több interjúban is elismerően beszélt Magyar Péterről, akit „nagyon jó közszereplőnek”, „néplelket érző politikusnak” nevezett.

Nem ez az első alkalom, hogy Tisza-közeli megszólalók a nyugdíjasok rovására próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Raskó György mezőgazdasági szakember például korábban arról írt közösségi oldalán, hogy a demográfiai változás, vagyis

az idősebb generációk fogyása politikai előnyt jelenthet az új formációnak.

A Tisza Párt szakértői köreiből már több olyan elképzelés is napvilágra került, amely közvetlenül érintené az időseket. Szóba került a 13. havi nyugdíj visszavágása, a nyugdíjemelés korlátozása, valamint a Nők40 kedvezmény megszüntetése.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemétláda

Annyira azért nem bonyolult

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu