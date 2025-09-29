Puzsér a nyugdíjasok halálában látja a Tisza Párt győzelmének esélyét + videó

Puzsér Róbert, aki az elmúlt hónapokban többször is kiállt Magyar Péter mellett egy podcastben nemrég azt mondta, hogy a Tisza Párt győzelmének egyik kulcsa demográfiai okokra vezethető vissza – írja az Ellenpont. Szavai szerint „2030-ra a demográfia mindenképp leváltja a Fideszt, mert addig még egy nyugdíjas nemzedék elhal”.

A nyilatkozat azért is figyelemre méltó, mert a publicista korábban nyíltan kijelentette: „az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert”. Emellett több interjúban is elismerően beszélt Magyar Péterről, akit „nagyon jó közszereplőnek”, „néplelket érző politikusnak” nevezett.

Nem ez az első alkalom, hogy Tisza-közeli megszólalók a nyugdíjasok rovására próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Raskó György mezőgazdasági szakember például korábban arról írt közösségi oldalán, hogy a demográfiai változás, vagyis

az idősebb generációk fogyása politikai előnyt jelenthet az új formációnak.

A Tisza Párt szakértői köreiből már több olyan elképzelés is napvilágra került, amely közvetlenül érintené az időseket. Szóba került a 13. havi nyugdíj visszavágása, a nyugdíjemelés korlátozása, valamint a Nők40 kedvezmény megszüntetése.