Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Váratlan fordulat: Puzsér Róbert bemosott egy nagyot Magyar Péternek

Puzsér Róbert eddig elszánt rajongója volt Magyar Péternek, így váratlan, hogy most mégis kritikával illette a Tisza vezérét.

2025. 09. 05. 10:49
– Azt látjuk, hogy egy nagyon jó közszereplő. Nagyon jó médiaszereplő. Nagyon jól adja elő magát. Nagyon érzi a néplelket. Nagyon érzi a kommunikációs teret. De ez még csak mind egy politika kommunikációs képesség. Neki megvan a képessége arra, hogy vezessen egy országot egy korszakon keresztül? Ezt azért nehéz elképzelni – mondta Puzsér Róbert egy videóban, amelyek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője töltött fel a Facebook-oldalára.

Mindez azért lehet kifejezetten fájó a Tisza-vezér számára, mert Puzsér Róbert azóta elszánt rajongója és támogatója Magyar Péternek, hogy az egykori miniszterférj a politika színpadára lépett.

 

Borítókép: Puzsér Róbert publicista (Fotó: Éberling András)

 

