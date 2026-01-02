Annak ad, aki árt a Fidesznek

Bojár Gábor mágnás, a Tisza Párt egyik legfőbb finanszírozója, a Soros-alapítvány kuratóriumának korábbi tagja a Forbes januári számában arról nyilatkozott, a messiás hatalomra lépése után meg kell szüntetni a hazai vállalkozásoknak járó állami támogatásokat. (Hát persze, ennek ugyanis nyertesei lennének a külföldi multicégek, akárcsak a 2010 előtti balkormányok idején.) A pénzbeli juttatások helyett inkább az oktatásra és a kreatív munkavállalók képzésére kell helyezni a hangsúlyt, magyarázta a pénzügyi bölcs. Ez roppant érdekes, hiszen Bojár nábob a Kádár-rendszerben éppen a busás állami beruházások révén tollasodott meg. Most ellenben úgy látja, hogy Orbán Viktor egy feudális rendszert működtet – ezen kell majd változtatnia trónra lépése után a nadrágjába ürítő Tisza-vezérnek.

Bojár látnok az elmúlt években szinte mindenkinek adott pénzt, aki egy kicsit is a nemzeti kormány ellen ügyködött. Mások mellett támogatta Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt, sőt a kendermagos Juhász Pétert is (utóbbit egy ízben feleségestül a nizzai villájában nyaraltatta). Hősünk jelszava másfél évtizede változatlan: „Árt a Fidesznek, tehát támogatni kell!” (Érdekesség, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak állítólag ő a legbőkezűbb mecénása.)

Korábban egyébként a Momentum állt a legközelebb Bojárhoz, ők ugyanis – a milliárdost idézem –: „pártérdekük elé tudták helyezni hazánk érdekét, példát mutatva az igazi hazafiságból: nem indulnak a választáson, hogy a kormányváltást ne veszélyeztesse a Fidesszel szembeni szavazatok megosztása.”

Momentum és hazafiság – no, itt fejezem be a cikket…