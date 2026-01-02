idezojelek
Tollhegyen

Annak ad, aki árt a Fidesznek

Bojár látnok az elmúlt években szinte mindenkinek adott pénzt, aki egy kicsit is a nemzeti kormány ellen ügyködött.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
bojár gáborkarácsony gergelyjuhász péterfidesz 2026. 01. 02. 6:01
Bojár Gábor mágnás, a Tisza Párt egyik legfőbb finanszírozója, a Soros-alapítvány kuratóriumának korábbi tagja a Forbes januári számában arról nyilatkozott, a messiás hatalomra lépése után meg kell szüntetni a hazai vállalkozásoknak járó állami támogatásokat. (Hát persze, ennek ugyanis nyertesei lennének a külföldi multicégek, akárcsak a 2010 előtti balkormányok idején.) A pénzbeli juttatások helyett inkább az oktatásra és a kreatív munkavállalók képzésére kell helyezni a hangsúlyt, magyarázta a pénzügyi bölcs. Ez roppant érdekes, hiszen Bojár nábob a Kádár-rendszerben éppen a busás állami beruházások révén tollasodott meg. Most ellenben úgy látja, hogy Orbán Viktor egy feudális rendszert működtet – ezen kell majd változtatnia trónra lépése után a nadrágjába ürítő Tisza-vezérnek.

Bojár látnok az elmúlt években szinte mindenkinek adott pénzt, aki egy kicsit is a nemzeti kormány ellen ügyködött. Mások mellett támogatta Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt, sőt a kendermagos Juhász Pétert is (utóbbit egy ízben feleségestül a nizzai villájában nyaraltatta). Hősünk jelszava másfél évtizede változatlan: „Árt a Fidesznek, tehát támogatni kell!” (Érdekesség, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak állítólag ő a legbőkezűbb mecénása.)

Korábban egyébként a Momentum állt a legközelebb Bojárhoz, ők ugyanis – a milliárdost idézem –: „pártérdekük elé tudták helyezni hazánk érdekét, példát mutatva az igazi hazafiságból: nem indulnak a választáson, hogy a kormányváltást ne veszélyeztesse a Fidesszel szembeni szavazatok megosztása.”

Momentum és hazafiság – no, itt fejezem be a cikket…

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

