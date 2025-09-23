  • Magyar Nemzet
„Eszement ötlet” – A Tisza Párt körül mozgó baloldali közgazdász így beszél az anyák szja-mentességéről

Ismét élesen bírálta a kormány családpolitikai intézkedéseit Petschnig Mária Zita: a Tisza Párt körül mozgó megszorításpárti baloldali közgazdász eszement ötletnek nevezte az anyák szja-mentességének kibővítését, ahogy a gyermekes családoknak 2022-ben juttatott adóvisszatérítést is. A közgazdász korábban maga beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programja elkészítésében, ám a párt adóemelési terveinek kiszivárgását követően már tagadta, hogy szakértőként tevékenykedik Magyar Péterék mellett.

2025. 09. 23. 7:12
Petschnig Mária Zita szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése. 

– Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? Olyan eszement dolgokkal jönnek… – hangoztatta a Tisza Párt körül mozgó közgazdász, a férjével, a Magyar Péter-rajongó Kéri Lászlóval közösen tartott minapi előadásukon, Szolnokon (a teljes rész 23:48-tól kezdődik). 

Kéri László és Petschnig Mária Zita (Forrás: Facebook)

Petschnig ugyanazt a kifejezést használva szólta le a családokat segítő egyik korábbi kormányintézkedést is: 

„Vagy amit 2022-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t. Szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jutna eszünkbe”.

Új keletű távolságtartás

Az előadáson Petschnig azt bizonygatta, hogy nem szakértője vagy programírója a Tiszának. Ez azért figyelemre méltó, mert a közgazdász télen még pont arról beszélt, hogy a Pénzügykutató Zrt. – ahol tudományos főmunkatársként tevékenykedik – különféle programokat ír a Tisza Pártnak. Ezt alátámasztotta a Pénzügykutatónak szintén bedolgozó Katona Tamás is, ugyanis Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára arra utalt egy HVG-nek adott interjúban, hogy a következő kormánynak készítenek gazdaságpolitikai programot. Petschnig új keletű távolságtartása Magyar Péteréktől vélhetően arra vezethető vissza, hogy a Tiszában komoly zavart okozott, amikor nyilvánosságra került a Tisza vezetése számára készült belső feljegyzés a párt adóemelési terveiről. Az Index birtokába került dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, a legmagasabb sáv 33 százalékos lenne.

Konszenzus az adóemelésről

Noha a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása után Magyar Péter tűzoltásba fogott és azt hangoztatta, hogy nem vezetnének be többkulcsos jövedelemadót, a párttal összefüggésbe hozható szakértők szinte mind megszorításpárti, adóemelésre támaszkodó politikát képviselnek. Így például az említett feljegyzést készítő gazdasági kabinetvezető, Dálnoki Áron is a többkulcsos adórendszer mellett tört lándzsát a párt etyeki fórumán, ahol a közönséget is megszavaztatta a kérdésről és elégedetten nyugtázta, hogy a résztvevők 90 százaléka is hasonló nézeteket vall. A fórumon a Dálnoki mellett ülő Tisza-alelnök, Tarr Zoltán szintén a többkulcsos adó híve. A Tisza holdudvarában mozgó többi szakértő és egyéb szereplők közül a progresszív adóztatást szorgalmazza Raskó György, a Tisza agrárszakértője és Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Bod Péter Ákos közgazdász, valamint Bojár Gábor, az SZDSZ közeléből érkezett szponzor is.

