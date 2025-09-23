„Eszement ötlet” – A Tisza Párt körül mozgó baloldali közgazdász így beszél az anyák szja-mentességéről

Petschnig Mária Zita szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése.

– Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? Olyan eszement dolgokkal jönnek… – hangoztatta a Tisza Párt körül mozgó közgazdász, a férjével, a Magyar Péter-rajongó Kéri Lászlóval közösen tartott minapi előadásukon, Szolnokon (a teljes rész 23:48-tól kezdődik).

Kéri László és Petschnig Mária Zita (Forrás: Facebook)

Petschnig ugyanazt a kifejezést használva szólta le a családokat segítő egyik korábbi kormányintézkedést is:

„Vagy amit 2022-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t. Szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jutna eszünkbe”.

Új keletű távolságtartás

Az előadáson Petschnig azt bizonygatta, hogy nem szakértője vagy programírója a Tiszának. Ez azért figyelemre méltó, mert a közgazdász télen még pont arról beszélt, hogy a Pénzügykutató Zrt. – ahol tudományos főmunkatársként tevékenykedik – különféle programokat ír a Tisza Pártnak. Ezt alátámasztotta a Pénzügykutatónak szintén bedolgozó Katona Tamás is, ugyanis Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára arra utalt egy HVG-nek adott interjúban, hogy a következő kormánynak készítenek gazdaságpolitikai programot. Petschnig új keletű távolságtartása Magyar Péteréktől vélhetően arra vezethető vissza, hogy a Tiszában komoly zavart okozott, amikor nyilvánosságra került a Tisza vezetése számára készült belső feljegyzés a párt adóemelési terveiről. Az Index birtokába került dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, a legmagasabb sáv 33 százalékos lenne.

Konszenzus az adóemelésről

Noha a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása után Magyar Péter tűzoltásba fogott és azt hangoztatta, hogy nem vezetnének be többkulcsos jövedelemadót, a párttal összefüggésbe hozható szakértők szinte mind megszorításpárti, adóemelésre támaszkodó politikát képviselnek. Így például az említett feljegyzést készítő gazdasági kabinetvezető, Dálnoki Áron is a többkulcsos adórendszer mellett tört lándzsát a párt etyeki fórumán, ahol a közönséget is megszavaztatta a kérdésről és elégedetten nyugtázta, hogy a résztvevők 90 százaléka is hasonló nézeteket vall. A fórumon a Dálnoki mellett ülő Tisza-alelnök, Tarr Zoltán szintén a többkulcsos adó híve. A Tisza holdudvarában mozgó többi szakértő és egyéb szereplők közül a progresszív adóztatást szorgalmazza Raskó György, a Tisza agrárszakértője és Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Bod Péter Ákos közgazdász, valamint Bojár Gábor, az SZDSZ közeléből érkezett szponzor is.

Borítókép: Petschnig Mária Zita (Forrás: ATV / YouTube)