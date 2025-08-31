Tisza PártTarr ZoltánTisza-adóMagyar Péteradóemelés

Magyar Péter ebbe belebukott, hiába tagadja: átverték az embereket, a Tisza Pártban és környékén adóemelést sürgetnek

Teljesen hiteltelenek Magyar Péter adócsökkentési ígéretei: miközben a Tisza Párt elnöke a terhek mérséklését hangoztatja, egy kiszivárgó belsős dokumentum mellett a párt körüli szakértők is adóemelést sürgetnek. Az elmúlt hónapokból származó írásos anyagok, videófelvételek és nyilatkozatok segítségével tételesen bemutatjuk, hogy a Tiszánál gyakorlatilag mindenki azt gondolja: túl alacsony a hazai személyi jövedelemadó, de legalábbis túlzók a kedvezmények. Ebből pedig nem következhet más, csak az, hogy kormányra kerülve a Tisza megszorító politikát folytat majd. A következtetést sem az nem írja felül, hogy Magyar Péter az adóemelési tervük nyilvánosságra kerülése után több nappal adócsökkentő ígérettel állt elő, de sem az, hogy börtönnel fenyegeti a tényekről beszámoló sajtót.

2025. 08. 31. 5:30
Fotó: Hatlaczki Balázs
Miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül, Magyar Péter tűzoltásba kezdett, s azzal igyekszik csillapítani az országos méretűre duzzadt botrányt, hogy ennek ellenkezőjét hirdeti. Azonban már a rajtkőnél elhasalt: a cáfolatként posztolt, állítólagosan „igazi” adóztatási tervüket a Tisza körüli szakemberek és tanácsadók, sőt a párt prominensei is teljesen hiteltelenítik a nyilvánosan felvállalt álláspontjukkal. Ez ugyanis súlyos adóemelésről szól.

Magyar Péter
Magyar Péter és Tarr Zoltán - Fotó: MTI

1. A kiszivárgott belső anyag

Elsőként annak a belsős anyag tartalmát kell felidézni, amit az Index szerzett meg és mutatott be. Eszerint a Tisza Párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet. A párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Most jöjjenek azok a nyilatkozatok, amelyek – Magyar Péter újkeletű ígérgetésével ellentétben – azt teszik nyilvánvalóvá, hogy a Tiszában súlyos adóemelésre készülnek.

2. Dálnoki Áron, a gazdasági koordinátor

Itt van rögtön Dálnoki Áron, aki azt a gazdasági munkacsoportot koordinálja, amely az szja-emelést szorgalmazó dokumentumot jegyzi. A Tisza Párt gazdasági szakértője lapunknak nem cáfolta a párt adóemelési tervét, a Tisza egyik korábbi fórumán pedig egészen nyilvánvaló módon fejtette ki álláspontját. Etyeken ugyanis – ahol Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke társaságában vett részt – megszavaztatta a hallgatóságot arról, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

3. Tarr Zoltán, az alelnök

Ugyanezen a fórumon Tarr Zoltán az adóemelés kontextusában lényegében arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. Szó szerint így fogalmazott: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

4. Petschnig Mária Zita, a programíró és tiszás fellépő

A súlyos megszorítás húrját pengetik a Tisza környékén dolgozó szakértők is. Ilyen Petschnig Mária Zita, akinek saját bevallása szerint a Tiszának gazdasági programot írt az a Pénzügykutató Zrt., ahol történetesen dolgozik. A közgazdász emellett a Tisza-endezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.

Petschnig rendszeresen bírálja az egykulcsos adó bevezetését, egyenesen elhibázott lépésnek tartja. Az egyik Tisza-sziget idén márciusi rendezvényén ironizálva beszélt az anyák szja-mentességéről, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „Miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – gúnyolódott Petschnig.

Ugyancsak árulkodó a közgazdász egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása. Ekkor beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig – természetesen férje, Kéri László oldalán (a videón 2.54.35-től)

5. Katona Tamás, aki szintén részt vett egy program megírásában

Katona Tamás – aki szintén dolgozott a Pénzügykutató Zrt.-vel egy új kormánynak szóló programon – úgy véli, hogy Magyarországon túl alacsony a személyi jövedelemadó, amelyet szerinte „perverz módon” szorítottak le. A korábban Gyurcsány Ferenc államtitkáraként is dolgozó matematikus az anyák szja-mentességét is támadta, az egész rendszert irreálisnak, igazságtalannak, irracionálisnak nevezte. Az egy számjegyű, vagyis tíz százalék alatti szja bevezetéséről pedig azt mondta: „szerencse”, hogy ez végül nem valósult meg, mert az szerinte egyenesen „katasztrófát” okozott volna.

Katona tagja a szintén a Tiszát támogató V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét.

6. Bod Péter Ákos, aki egyeztetett a Tisza szakmai stábjával

A V21-ben tag Bod Péter Ákos is, aki február végén a győri Híd Tisza Sziget vendégeként vallott a többkulcsos adót szorgalmazó nézeteiről. Egy jelenlévő kérdésére válaszolva elmondta: találkozott a Tisza szakmai csoportjával, amellyel egyeztettek is a többkulcsos adó bevezetéséről. Amellett érvelt, hogy – áfacsökkentés mellett – többkulcsos szja-t kellene bevezetni, és utalt arra is, hogy egyes kedvezményeket meg kellene szüntetni. Mint fogalmazott: „Ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”

7. Raskó György, a mindenhez értő zöldbáró

Az ugyancsak V21-tag Raskó György – aki egyben a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója – szintén az szja-emelés mellett tört lándzsát. Ezt jól mutatja az a korábbi Facebook-posztja, amelyben azon kesergett, hogy az szja és az osztalékadó egyaránt alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező. Ezzel azért volt problémája, mert szerinte ezek a csoportok jórészt Fidesz-szavazókból állnak. Elismerte továbbá, hogy kormányváltás esetén progresszív szja-kulcsokat vezetnének be, ami viszont sokak számára nem lenne szimpatikus. Egy másik bejegyzésében pedig arról számolt be, hogy egy Tisza Párttal kapcsolatos online szavazáson az szja-csökkentés ellen voksolt.

8. Bojár Gábor, az SZDSZ közeléből érkezett szponzor

A Tisza Párt egyik szponzora, Bojár Gábor üzletember is kerek-perec kijelentette, hogy magasabb kulcsos szja-t szeretne. A Graphisoft alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta: „Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre. […] Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. […] Aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni.”

+1. Magyar Péter, a Tisza most adócsökkentésről beszélő elnöke

A hab a tortán, hogy maga Magyar Péter korábban erősen ellentmondáott mostani adócsökkentő ígéretének. A Tisza-vezér ugyanis az anyák szja-mentességéről a HVG-nek nyilatkozva azt mondta: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

