Gyurcsányék egyik leghűségesebb katonája lépett be Magyar Péter mögé

Igazi gazdasági nagyágyúk jelentek meg az utóbbi időben Magyar Péter körül – már ha kiemelkedő teljesítményként ítéljük meg a megszorítások bevezetését, vagy a gazdasági visszaesést hozó politika támogatását. Mint arról beszámoltunk, Petschnig Mária Zita a napokban arra utalt: a Pénzügykutató Zrt.-ben gazdasági és nyugdíjprogram is készül Magyar Péteréknek. A céghez sorolható levitézlett baloldali közgazdászok – egyébként önmagáért beszélő – szakmai tevékenységét már részletesen bemutattuk. Ezúttal annak a szintén a Pénzügykutató környékén mozgó Katona Tamásnak az életútját idézzük fel.

Katona az elsők között tett Magyar Péterre

Elöljáróban ugorjunk vissza ez év márciusára. – A V21 tagjai úgy látják, hogy Magyar Péter politikai sikere a változások elindításának feltétele és motorja lehet, ennek pedig az a feltétele, hogy az EP-választásokon legalább 3-6 mandátumot szerezzen ez az erő. Így a V21 tagjai abban állapodtak meg, hogy készek támogatni Magyar Péter pártjának EP-kampányát – írta tavasszal a Mandiner. A V21 lényegében az Orbán-kormány leváltásáért ténykedik, emiatt támogatta a legutóbbi országgyűlési választáson Márki-Zay Pétert. A csoportot megannyi baloldali politikus, volt miniszter és korábbi döntéshozó alkotja, de ott van például Raskó György, Magyar Péter agrár-tanácsadója és Katona Tamás is.

Katona ráadásul a napokban adott egy interjút, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató Zrt. külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. S hogy kinek? Arról Katona úgy fogalmazott: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.” Szavai rímelnek a szintén pénzügykutatós Petschnig Mária Zita már említett nyilatkozatára.

Az ember, aki sokat látott

Katona Tamás a 2010 előtti baloldal egyik meghatározó embere, aki már a Horn-kormány idején is jelentős pozíciókat töltött be. Az 1990-es években egyebek mellett a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatal megbízott vezetője, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke is volt, majd a Medgyessy–Gyurcsány-korszakban még közelebb került a tűzhöz. 2003-tól másfél éven keresztül Medgyessy Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt, ezt követően pedig – Gyurcsány Ferenc kormányfősége alatt – a többi között a Pénzügyminisztérium politikai, illetve közigazgatási államtitkáraként tevékenykedett, de betöltötte a Magyar Államkincstár elnöke tisztét is.

Érdemes kitérni a most gazdasági programot bütykölő Katona pénzügyi államtitkárságára, annak végére ugyanis katasztrofális financiális helyzetbe került az ország: 2006-ban a magyar költségvetés hiánya európai, sőt lényegében világrekordnak számított, a deficit egyedül a háború sújtotta Libanonban volt magasabb. Az államháztartási hiány 2006 negyedik negyedévében a GDP 9,8 százalékát, az év egészében pedig 8,9 százalékát tette ki. Az államadósság növekedési üteme 2006-ban 15,2 százalék volt.

Állam helyett fekete

A szocialista politikus karrierje a 2010 után sem maradt mentes a botrányoktól. Az előző évtized közepén – amikor Katona Tamás MSZP-s pártigazgató volt – robbant ki az úgynevezett feketekassza-ügy. Emellett az MSZP visszafordíthatatlan pénzügyi megroppanása is Katona 2014 és 2016 közötti pártigazgatósága idejére datálható. A szocialisták vagyonvesztése 2015-ben gyorsult fel, amikor az akkori elnök, Tóbiás József és Katona Tamás úgy döntöttek: a Jókai utcai székházon kívül országszerte 38 ingatlantól, az ingatlanvagyon nagyjából negyedétől megválnak.

Prémiumosztogatás a BKV-nál

Később, 2019-ben, amikor a Gyurcsány-korszak kipróbált kádereinek tömege ejtőernyőzött a fővárosi cégek kulcsfontosságú pozícióiba, a BKV felügyelőbizottságának elnöki tisztségét foglalta el. Katona a nyilvánosságra került információk szerint itt nem sok vizet zavart, de az idei évre jóváhagyta sok millió forintnyi prémium kifizetését a vállalatvezetőknek, miközben a társaság csődközeli állapotba került.

Fotó: Borítókép: Katona Tamás (Forrás: képernyőkép/YouTube)