Különös vitapartnerrel nézett farkasszemet Takács Péter Magyar Péter embere helyett

Megfutamodott a Tisza párti Kulja András, aki Takács Péter egészségügyi államtitkárral ült volna egy asztalhoz, azonban egy nyúl helyettesítette a MCC Feszt esztergomi színpadán – számolt be a Kemma.

Borítókép: Takács Péter és Kulja András vitája (Forrás: ATV)

Magyar Péter emberének megfutamodásáról, a társadalombiztosítási rendszerben elérhető háziorvosi rendszer átalakításáról és a műtéti időpontokról is beszélt Takács Péter egészségügyi államtitkár az MCC Feszt második napján. Takács Péter beszélgetőpartnere Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese volt, és csak ő, ugyanis az eredeti program szerint Kulja Andrással, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjével vitatkozott volna, ő azonban nem vett részt a programon, amit Takács így értékelt:

Kulja András karrierjének vége.

Nyuszi ült a székben

Kulja helyén az MCC Feszt esztergomi színpadán egy plüssnyuszi ült, ami Kulját jelképezte, aki, mint a nyúl, gyáván megfutamodott a beszélgetés elől. Takács Péter szerint Magyar Péter Kulja Andrást a képviselő ATV-s szereplése után nem engedte az MCC Fesztre, mivel a televízióban leszerepelt. Szemtől szemben megfutamodnak – állapította meg, majd hozzátette:

nagyon adtam volna egy második fordulót, de úgy néz ki, hogy nincs elég vér a pucájukban.

A beszélgetés további részében a kórházi klímatelepítésekről sorolt adatokat az államtitkár. A korszerűsítés 2017-ben kezdődött az ország kórházaiban, összesen 18 milliárd forintot költöttek el erre. Megjegyezte: tudja, hogy most is van még mit fejleszteni, ám most a kórházak helyiségeinek 96 százalékában korszerű hűtőrendszerek vannak, a fejlesztés előtt ez a szám 56 volt.



Klímatelepítés és csökkenő várólisták

Évtizedekkel ezelőtt el sem lehetett képzelni ilyen hőhullámokat, amelyek a klímaváltozás miatt most vannak, ezért a rendszereket is már erre kell felkészíteni, korszerűsíteni – magyarázta az államtitkár. Kiemelte, a klímakiépítés mellett a kórházi munkát is átalakítják a mediterrán országok mintájára: a kevésbé meleg napszakokra időzítenek tervezhető műtéteket, ami a sürgősségi műtétekre természetesen nem vonatkozik. Takács Péter megosztotta a halasztott műtétek számát is: a tavalyi 64 ezer műtétből 196-ot kellett más időpontra tenni.