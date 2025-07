Takács Péternek, miután levadászta Kulja Andrást, már a Tisza Párt új egészségügyi szakértőjére fáj a foga

Egy időben elterjedt az, hogy a túlsúlyos betegek nem kaphatnak protézist Magyarországon, mert egy olyan protokolt fogadott el a kormány, amely kizárja őket a protézisműtétekből – emlékeztetett Takács Péter a Harcosok órájában. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára rámutatott: akkor egy „független-objektív” ortopédsebészre hivatkozva – akit úgy hínak, hogy Hegedűs Zsolt – ezt megírta a teljes cselédsajtó, majd ez az ember kiült a Tisza Párt kongresszusára.

Takács Péter vitázna Magyar Péter egészségügyi szakértőjével. Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Ezek azok a trükkök és hazugságok, amelyekre építik a teljes propagandájukat

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a „jóságos doktor bácsi” már a Tisza szakértőjeként hazudik a teljes ellenzéki sajtóban arról, hogy a túlsúlyos betegeket kizárták a protézisműtétekből.

– Ilyenkor legalább vállalja fel, hogy a Tisza Párt embere, és nyilatkozzon úgy, ne tévessze meg a választókat. Hülyének nézte a választókat, hazugsággal indította a politikai karrierjét, ilyen embereket válogat ki magának Magyar Péter – vélekedett Takács Péter.

Magyar Péter új egészségügyi szakértőjét, Hegedűs Zsoltot a baloldali pártvezér a kevés érdeklődőt vonzó Tisza Párt kongresszusán mutatta be. Az új emberre azért lehet szükség, mivel az eddigi egészségügyi szakértő, Kulja András megsemmisítette saját magát a Takács Péter elleni vitában felkészületlenségével. A vita olyan rosszul sikerült Kulja András számára, hogy Magyar Péter le is tiltotta embereit a nyilvános vitákról, nehogy még egyszer valaki bemutassa a Tisza Párt valódi „hozzáértését”. Így a már korábban beharangozott vita Kulja András és Takács Péter között is elmarad.

De Magyar Péter korábbi egészségügyi szakértőjének helyét még a Tisza új reménysége Hegedűs Zsolt sem veszi át az MCC Festre tervezett vitában.

A Tisza Párt elnöke nem akarja, hogy egy újabb embere is elveszítse a hitelesség látszatát a követői előtt, így a vita helyett az államtitkár újságírói kérdésekre fog válaszolni a fesztiválon.

Takács Péter a közösségi oldalán is reagált a baloldali párt új emberére.

Dr. Bubó szavaival élve – kérem a következőt

– írta az államtitkár, jelezve, hogy ő Hegedűs Zsolttal is szívesen kiállna vitázni.