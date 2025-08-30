Tisza-adóTisza PártválasztásMagyar Péteradóemelés

Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák szja-mentességét

Magyar Péter néhány hónapja még ócska hazugságnak, üres ígérgetésnek nevezte a kormány által bevezetett szja-mentességet az édesanyák számára. A napokban azonban – amióta kiderült, hogy a Tisza Párt gazdasági szakértői jelentős adóemelést készítettek elő – minden fórumon azt hangoztatja, hogy megtartják a kedvezményeket és nem emelik az adókulcsot. Ez azt jelenti, hogy adóügyben nem csak a Tisza politikusai és szakértői tettek önleleplező nyilatkozatokat és hiteltelenítették ezzel a pártvezér mostani szavait, de Magyar Péter önmagának is ellentmond.

Munkatársunktól
2025. 08. 30. 5:54
Miután maguk a Tisza Párt politikusai és az őket támogató szakértők, vállalkozók is adóemelésről beszéltek különböző fórumokon és interjúkban, hiteltelen Magyar Péter újabb és újabb próbálkozása arra, hogy cáfolja ezeket a terveket. 

A pártelnök pénteken a közösségi oldalán videóban és külön posztban is azt bizonygatta, hogy nem emelnék az szja kulcsot,

sőt az alacsonyabb bérkategóriában csökkentenék is, viszont a milliárdos vagyonokat megadóztatnák.

Brutális adóemelésre készülnek

A napokban azonban több cikkben megírtuk, hogy gyakorlatilag minden komolyan vehető Tisza-szakértő a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazza és ez áll abban a kiszivárgott dokumentumban is, amit az Index mutatott be kedden. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, 

csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne.

Egymillió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Magyar Péter ócska hazugságról beszélt

A nyolcvan napos országjárásának utóbbi állomásain – amióta nyilvánosságra került a Tisza belső dokumentuma – a pártelnök rendre azt hangoztatta, hogy megőrzik az édesanyák szja-mentességét is, amit az Orbán-kormány több lépésben vezet be. Ez azért is érdekes fejlemény, mert tavasszal Magyar még kampányhazugságnak nevezte mindezt. Február végén a HVG-nek adott interjúban úgy fogalmazott: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”

Önleleplező nyilatkozatok

Ebből is látható, hogy a Tisza Párt elnöke mindig azt mondja, amit éppen kampányszempontból hasznosnak tekint és képes rövid időn belül cáfolni saját magát is. Nyilvánvalóan kínos volt mindaz, ami az elmúlt napokban kiderült, nem csupán a Tisza gazdasági kabinetjének belső dokumentuma, hanem egy korábbi, etyeki fórumon elhangzottak is.

Itt két fontos szereplő leplezte le Magyarék valódi terveit. Egyikük az a Dálnoki Áron, a párt gazdasági csoportjának koordinátora, aki lapunk megkeresésére kedden nem cáfolta kategorikusan az adóemelés tervét, csupán a kiszivárgott feljegyzés létét tagadta. A Tisza gazdasági szakértője az említett etyeki fórumon Tarr Zoltán uniós képviselő társaságában vett részt és megszavaztatta a hallgatóságot, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál tette fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Tarr Zoltán is szót kapott, s lényegében arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak.

Szó szerint így fogalmazott: 

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Mindezek fényében Magyar Péter újabb posztjai a Tisza adópolitikai teveiről, az adócsökkentésről, szimpla kampányfogásnak tekinthetők.

