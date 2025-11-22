Most nyernek igazán értelmet Tarr Zoltán mondatai arról, hogy mire is készül a Tisza

– A tiszás jelölteket központi ukázzal letiltották arról, hogy válaszoljanak az újságírók bármilyen témában feltett kérdésére – fogalmazott Dömötör Csaba, aki azt írta közösségi oldalán, hogy olyan jelöltekről van szó, akik elvileg közhivatalra jelentkeznek, és újféle politikusnak állítják magukat. A Fidesz EP-képviselője szerint ezért

nem ördögtől való dolog az arra vonatkozó pár kérdés, hogy miért indulnak, és melyek a legfontosabb terveik.

– De az erre vonatkozó kérdéseket egységesen kiadott mondattal tagadják meg, oldalvágásként alázgatva bármely újságírót – hívta fel a figyelmet.

Dömötör Csaba szerint

így nyernek igazán értelmet Tarr Zoltán mondatai arról, hogy a választásokig nem szabad beszélni semmiről, de utána „mindent lehet”.

– Nem csak az a súlyos, hogy hogyan tagadják meg a választ, hanem az is, hogy a sajtószabadságra oly kifinomultan érzékeny, magát függetlennek állító médiacsapatoknak ehhez egyetlen árva nyamvadt szavuk nincs. Ha ezt az egészet kiegészítjük Magyar Péter újságírókat célzó alázásaival és fenyegetéseivel („ki fogjuk vizsgálni a lakhatását”, „végetek”, „börtön”, stb.), akkor tárja fel magát igazán a nyilvánossághoz való valódi viszonyuk – mutatott rá.

Az EP-képviselő hozzátette, ha legközelebb halljuk tőlük a „független”, „objektív”, „európai”, „szabad” és „szeretetország” szavakat, gondoljunk ezekre az esetekre.

– Így néz ki az ő sajtószabadságuk – figyelmeztetett Dömötör Csaba.