idezojelek
Tollhegyen

Megint jönnek, kekeckednek

Az idegen zsoldban álló Lenin-ifjak minap úgy döntöttek, feltámadnak.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
kun bélamomentumpárt 2026. 01. 05. 5:00
Fotó: Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noém
0

Természetesen a Momentumról van szó. Arról a mesterségesen keltetett, tápszereken tartott, majd kukában landolt felekezetről, amelyről egyik bukott vezérük nemrég ekképpen nyilatkozott: „Az árvízi védekezéstől kezdve a füstgyertyázós tiltakozáson és hídfoglalásokon át a jogsegélyekig, a felcsúti pride-ig és minden idők legnagyobb pride-ján való részvételig számos olyan dolgot tett ez a párt az elnökségem alatt, amivel megmutatta: voltunk, vagyunk. És leszünk is.” (Utóbbira azért nem venném be a ciánkálit. Bár rövid kéjt élhettek át, amikor kitoltak az olimpiát támogató magyarsággal, meg amikor romlott hölgyképviselőik egy cikluson keresztül Brüsszelben gyalázták a saját hazájukat – most mehetnek a gatyájába ürítő messiáshoz parlamenti helyért kuncsorogni.)

Nos, az idegen zsoldban álló Lenin-ifjak minap úgy döntöttek, feltámadnak. Jobb híján a nemzeti sajtót fogják kóstolgatni

plakátkampány keretében: „Leleplezzük a Fidesz hazugságait, óriásplakátokon mondjuk ki az igazságot, és a Momentum pultjainál beszélgetünk a választókkal a kormányváltás fontosságáról.”
Azt ugye tudjuk, a párt vezetése tavaly úgy döntött: nem indul az áprilisi választásokon: „Nem osztjuk meg az ellenzéki szavazatokat, így támogatjuk a kormányváltás.” 

Drámai közlemény. Mintha már olvastam volna valami hasonlót…

„Most úgy látom, hogy hiába volt a kísérletünk, hogy ennek az országnak proletártömegeit öntudatos forradalmárokká neveljük. Mi félreállunk, hogy majd újult erővel, tapasztalatokkal gazdagabban és érettebb proletariátussal új harcba kezdjünk.”
Megvan! A nagy előd, Kun Béla kesergett így emberkísérletének zárónapján, 1919. augusztus elsején.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFriedrich Merz

A BlackRock mára a világ ura lett

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekVarga Judit

Szily Nóra a szakma szégyene

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkórkép

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett

Csépányi Balázs avatarja

Leszállt a lila köd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu