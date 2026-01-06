idezojelek
Ahogyan az várható volt, a miniszterelnök sajtótájékoztatóját is megpróbálta lemásolni a Tisza-vezér.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
2026. 01. 06.
Fotó: Polyák Attila
Ahogyan az várható volt, a miniszterelnök sajtótájékoztatóját is megpróbálta lemásolni a Tisza-vezér. (Ahogyan korábban a Békemenetet, a Fidesz kötcsei összejövetelét, a vidéki városokba szervezett DPK-rendezvényeket stb.)

Igényesebb szemlélő jót derülhetett Copy Péter délutáni matinéján – saját magát járatta le szegény. 

– A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót már nem Orbán Viktor fogja tartani – kezdte a jövendőmondó, aki szerint pártjának áprilisi elsöprő győzelme után a bőség évei következnek, olyan kormányzás, amely nem ideológiai harcokkal, hanem a magyar emberek mindennapi gondjaival foglalkozik. Azt is megígérte, hogy a Tisza képviselőjelöltjei hamarosan interjúkat is fognak adni. (Persze csak azokat lehet kérdezni, akiket erre a pártvezetés kiválasztott.) Addig is azt kéri híveitől, hogy fogjanak kezet a párt önkénteseivel, és öleljék őket keblükre. Mindjárt ezután nehezményezte, hogy a „bukott miniszterelnök” nem ejtett szót arról, hogy miért nincs WC-papír a kórházakban. Úgyhogy Orbán Viktornak mennie kell!

Felszólalt Tanács Zoltán, a Tisza „kormányprogramért felelős” szakpolitikusa is, aki arról beszélt, hogy pártja nem fog retorziót alkalmazni azokkal szemben, akik korábban az Orbán-rendszernek dolgoztak. „A megfélemlítés a Fidesz módszere.” (Érdekes, én meg úgy emlékszem, mintha Magyar Péter tavaly arra figyelmeztette volna a jobboldali újságírókat, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket. Meg, hogy a számára nem kívánatos sajtó munkatársait belöki a Dunába.) A derűs eseményt nagy havazás követte. Meg hűhó.

