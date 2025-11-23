A McLaren reagált Lando Norris és Oscar Piastri kizárása után

Max Verstappen (Red Bull) az első kanyartól kezdve végig vezetve nyerte meg 2023 után ismét a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjat. Mögötte Lando Norris (McLaren) ért célba, akinek a csapattársa, Oscar Piastri a negyedik lett, így a brit pilóta azt hihette, növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A konstruktőri címét már biztosan megvédő McLaren versenyzői között a futam előtt 24 pont volt a különbség Norris javára, és úgy tűnt, ez 30-ra nő, miközben Verstappen „csak” 42 pontosra tudja csökkenteni a hátrányát.

Oscar Piastri mellett Lando Norrist (képen) is kizárták a Las Vegas-i Nagydíjról, így Max Verstappen jócskán zárkózott a McLaren pilótáira (Fotó: Getty Images via AFP/Alex Bierens de Haan)

Verstappen Piastri szintjén, Norris nyomában

Ám Las Vegasban vizsgálat indult a wokingiak ellen – az autók padlólemezének hátsó része a megengedettnél vékonyabb volt –, és ennek következtében mindkét pilóta a kizárás sorsára jutott, ezzel pedig Norris és Piastri között megmaradt a 24 pontos differencia.

Ráadásul a négyszeres világbajnok Verstappen immáron holtversenyben áll az ausztrállal – az eggyel több futamgyőzelme miatt Piastri van előrébb rangsorolva – úgy, hogy még 58 pont szerezhető az idény során.

Emlékeztetőül: Norrisszal szemben volt már 88 (a Magyar Nagydíj után), Piastrival szemben pedig 104 (a Holland Nagydíjat követően) pont is a holland lemaradása év közben.

A McLaren főnöke közleményt adott ki az FIA büntetése után

A csapatfőnök, Andrea Stella az alábbi közleményt adta ki az ítélethirdetés után: – A futam során mindkét autó a vártnál nagyobb mértékű, az edzéseken nem tapasztalt pattogást élt át, ami túlzott talajérintkezéshez vezetett. Vizsgáljuk a jármű viselkedésének okait, beleértve a verseny után felfedezett véletlenszerű sérüléseket is, amelyek a padlólemez nagyobb mozgását idézték elő. Ahogy a FIA (a Nemzetközi Automobil Szövetség – a szerk.) is megjegyezte, a szabálysértés nem volt szándékos, nem történt kísérlet a szabályok kijátszására, és enyhítő körülmények is fennálltak – áll az Origo által idézett közleményben.

Ezúton kérünk elnézést Landótól és Oscartól a mai pontvesztésekért, különösen a bajnoki küzdelem ilyen kritikus szakaszában, és miután egész hétvégén erős teljesítményt nyújtottak.

Csapatként elnézést kérünk partnereinktől és szurkolóinktól is, akiknek a támogatása rendkívül fontos nekünk. Bár ez a kimenetel rendkívül kiábrándító, továbbra is teljes mértékben a szezon utolsó két versenyére összpontosítunk.