Las Vegas-i Nagydíjoscar piastriForma-1 büntetésforma-1 Las Vegas-i NagydíjLando NorriskizárásMax VerstappenMcLaren

A McLaren reagált Lando Norris és Oscar Piastri kizárása után

Las Vegasban elveszítette a megszerzettnek hitt harminc pontját a McLaren Forma–1-es csapata. Ez kevésbé a konstruktőri pontverseny, mint az egyéni világbajnokság állása miatt bosszanthatja a wokingiakat. A McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri ugyanis a Las Vegas-i Nagydíjról történt kizárásuk miatt egyre nagyobb fenyegetettségben van Max Verstappen által. Andrea Stella csapatfőnök közleményben jelentkezett a büntetés kihirdetése után.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 12:17
Max Verstappen Las Vegasban lényegében lefelezte a hátrányát a mclarenes Lando Norrisszal szemben (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Max Verstappen (Red Bull) az első kanyartól kezdve végig vezetve nyerte meg 2023 után ismét a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjat. Mögötte Lando Norris (McLaren) ért célba, akinek a csapattársa, Oscar Piastri a negyedik lett, így a brit pilóta azt hihette, növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A konstruktőri címét már biztosan megvédő McLaren versenyzői között a futam előtt 24 pont volt a különbség Norris javára, és úgy tűnt, ez 30-ra nő, miközben Verstappen „csak” 42 pontosra tudja csökkenteni a hátrányát. 

Oscar Piastri mellett Lando Norrist (képen) is kizárták a Las Vegas-i Nagydíjról, így Max Verstappen jócskán zárkózott a McLaren pilótáira
Oscar Piastri mellett Lando Norrist (képen) is kizárták a Las Vegas-i Nagydíjról, így Max Verstappen jócskán zárkózott a McLaren pilótáira (Fotó: Getty Images via AFP/Alex Bierens de Haan)

Verstappen Piastri szintjén, Norris nyomában

Ám Las Vegasban vizsgálat indult a wokingiak ellen – az autók padlólemezének hátsó része a megengedettnél vékonyabb volt –, és ennek következtében mindkét pilóta a kizárás sorsára jutott, ezzel pedig Norris és Piastri között megmaradt a 24 pontos differencia. 

Ráadásul a négyszeres világbajnok Verstappen immáron holtversenyben áll az ausztrállal – az eggyel több futamgyőzelme miatt Piastri van előrébb rangsorolva – úgy, hogy még 58 pont szerezhető az idény során. 

Emlékeztetőül: Norrisszal szemben volt már 88 (a Magyar Nagydíj után), Piastrival szemben pedig 104 (a Holland Nagydíjat követően) pont is a holland lemaradása év közben.

A McLaren főnöke közleményt adott ki az FIA büntetése után

A csapatfőnök, Andrea Stella az alábbi közleményt adta ki az ítélethirdetés után: – A futam során mindkét autó a vártnál nagyobb mértékű, az edzéseken nem tapasztalt pattogást élt át, ami túlzott talajérintkezéshez vezetett. Vizsgáljuk a jármű viselkedésének okait, beleértve a verseny után felfedezett véletlenszerű sérüléseket is, amelyek a padlólemez nagyobb mozgását idézték elő. Ahogy a FIA (a Nemzetközi Automobil Szövetség – a szerk.) is megjegyezte, a szabálysértés nem volt szándékos, nem történt kísérlet a szabályok kijátszására, és enyhítő körülmények is fennálltak – áll az Origo által idézett közleményben. 

Ezúton kérünk elnézést Landótól és Oscartól a mai pontvesztésekért, különösen a bajnoki küzdelem ilyen kritikus szakaszában, és miután egész hétvégén erős teljesítményt nyújtottak.

Csapatként elnézést kérünk partnereinktől és szurkolóinktól is, akiknek a támogatása rendkívül fontos nekünk. Bár ez a kimenetel rendkívül kiábrándító, továbbra is teljes mértékben a szezon utolsó két versenyére összpontosítunk.

A Forma–1-es szezon november 28. és 30. között a sprintfutamos Katari Nagydíjjal folytatódik, majd egy héttel később az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul.

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu