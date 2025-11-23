F1-es futamoscar piastriLas Vegas-i Nagydíjforma-1 Las Vegas-i NagydíjLando NorrisMax VerstappenGeorge Russell

Norris már a rajtnál elbukta a futamgyőzelmet, mégis közelebb került a vb-címhez

A 2025. évi Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezett futamát Max Verstappen nyerte. A Red Bull holland világbajnoka mögött a McLaren vb-éllovas brit versenyzője, Lando Norris, valamint a szintén brit Mercedes-pilóta, George Russell végzett a dobogós helyeken. A hátralévő két versenyhétvégén 58 pont szerezhető – Norris előnye jelenleg Oscar Piastri előtt 30, míg Verstappen előtt 42 pont a tabella élén.

Wiszt Péter
2025. 11. 23. 6:26
A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj rajtja, LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes and Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 battle for track position at t
A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj rajtja (Fotó: Getty Images via AFP/Mark Thompson)
2023-ban villanyfényes utcai versennyel tért vissza a Las Vegas-i Nagydíj a Forma–1 versenynaptárába, és az elmúlt két évben előbb Max Verstappen (Red Bull), majd George Russell (Mercedes) diadalmaskodott. Idén a vb-éllovas Lando Norris (McLaren) várta a legjobb formában az amerikai hétvégét, és az esős időmérőn a brit pilóta meg is tudta szerezni a pole pozíciót. Mellőle Verstappen indulhatott a száraz, hűvös körülmények között rendezett 50 körös futamon, míg csapattársa és legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri az ötödik rajtkockából vágott neki a versenynek. A teljes élmezőny közepes keverékű abroncsokon startolt, így gumielőnye senkinek nem volt az elején.

Lando Norris (balra) és Max Verstappen indulhatott az első sorból a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj futamán
Lando Norris (balra) és Max Verstappen indulhatott az első sorból a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj futamán (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Verstappen is Norris elé került a rajt után

A rajt után Norris későn fékezett a célegyenes végén, így Verstappen mellett Russell is megelőzte őt. Liam Lawson (Racing Bulls) manővere miatt Piastri is veszített egy pozíciót, Oliver Bearman (Haas) viszont egy kör alatt hét helyet javítva a hetedik helyre lépett előre. Gabriel Bortoleto (Sauber) ütközése és Lance Stroll (Aston Martin) kiesése miatt virtuális biztonsági autós fázisra is szükség volt, de hamar folytatódhatott a verseny. 

Az újraindulás után sokáig nem történt változás, különösen az élmezőnyben – hátrébb Lewis Hamilton (Ferrari) próbált zárkózni az utolsó helyről, közben Alexander Albonéval (Williams) is összeért az autója, amiért a thaiföldit büntették. A szintén hátulról startoló Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) is öt másodperces időbüntetést kapott, ő korai rajtért.

Russell a futam kétharmadáig bírta

A táv harmadához érve Charles Leclerc (Ferrari) az ötödik helyre tudott fellépni, az élen haladó trió pedig továbbra is 3,5 másodpercen belül haladt egymáshoz képest. Közülük először Russell állt ki a bokszutcába, kemény gumikat kapott. Négy körrel később Norris, majd a mögötte haladó Carlos Sainz (Williams) és Leclerc is hasonlóan járt – utóbbi kettő a kerékcserén szintén átesett Piastri mögé tért vissza. 

Verstappen autójára éppen féltávnál tették fel a kemény abroncsokat, a holland pilóta ezután is maradt az élen: Russell előtt 2, Norris előtt 5,5 másodperccel vezetett. A Mercedes versenyzője nem bírta a másik kettő tempóját, és a 34. körben honfitársa elment mellette, így a vb-éllovas Norris már a második volt.

Piastri 5.-ként ért célba, de 4. lett

Mögöttük a kemény abroncsokon a 3. kör óta haladó Antonelli tartotta a negyedik helyét, bár lehetett tudni, hogy az időbüntetése miatt ezt az olasz aligha tarthatja meg. Ez így is lett: hiába őrizte meg hősiesen a negyedik helyét, hozzá képest Piastri öt másodpercen belül ért célba, így Antonelli végül ötödik lett.

Norris a hajrában sem tudott közeledni Verstappenre, aki az első kanyartól az élen haladva magabiztosan szerezte meg idei hatodik és pályafutása 69. futamgyőzelmét, amellyel életben tartotta sorozatban az ötödik világbajnoki címének esélyét is.

A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj pontszerzői:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. George Russell (brit, Mercedes)
  4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  7. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  8. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  9. Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  10. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Az egyéni pontversenyben az éllovas Norrisnak 408 pontja van, mögötte Piastri 378-cal a második, míg Verstappen 366 egységgel a harmadik helyen áll. Egy pilóta még legfeljebb 58 pontot szerezhet. A konstruktőrök között a 786 pontos McLaren már biztosan címet védve vezet a második Mercedes (423 pont), a harmadik Red Bull (391) és a negyedik Ferrari (371) előtt.

Az idény jövő héten, november 28. és 30. között az utolsó előtti versenyhétvégével, a sprintfutamos Katari Nagydíjjal folytatódik.

