Norris már a rajtnál elbukta a futamgyőzelmet, mégis közelebb került a vb-címhez

2023-ban villanyfényes utcai versennyel tért vissza a Las Vegas-i Nagydíj a Forma–1 versenynaptárába, és az elmúlt két évben előbb Max Verstappen (Red Bull), majd George Russell (Mercedes) diadalmaskodott. Idén a vb-éllovas Lando Norris (McLaren) várta a legjobb formában az amerikai hétvégét, és az esős időmérőn a brit pilóta meg is tudta szerezni a pole pozíciót. Mellőle Verstappen indulhatott a száraz, hűvös körülmények között rendezett 50 körös futamon, míg csapattársa és legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri az ötödik rajtkockából vágott neki a versenynek. A teljes élmezőny közepes keverékű abroncsokon startolt, így gumielőnye senkinek nem volt az elején.

Lando Norris (balra) és Max Verstappen indulhatott az első sorból a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj futamán (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Verstappen is Norris elé került a rajt után

A rajt után Norris későn fékezett a célegyenes végén, így Verstappen mellett Russell is megelőzte őt. Liam Lawson (Racing Bulls) manővere miatt Piastri is veszített egy pozíciót, Oliver Bearman (Haas) viszont egy kör alatt hét helyet javítva a hetedik helyre lépett előre. Gabriel Bortoleto (Sauber) ütközése és Lance Stroll (Aston Martin) kiesése miatt virtuális biztonsági autós fázisra is szükség volt, de hamar folytatódhatott a verseny.

Az újraindulás után sokáig nem történt változás, különösen az élmezőnyben – hátrébb Lewis Hamilton (Ferrari) próbált zárkózni az utolsó helyről, közben Alexander Albonéval (Williams) is összeért az autója, amiért a thaiföldit büntették. A szintén hátulról startoló Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) is öt másodperces időbüntetést kapott, ő korai rajtért.

It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱



Here's how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Russell a futam kétharmadáig bírta

A táv harmadához érve Charles Leclerc (Ferrari) az ötödik helyre tudott fellépni, az élen haladó trió pedig továbbra is 3,5 másodpercen belül haladt egymáshoz képest. Közülük először Russell állt ki a bokszutcába, kemény gumikat kapott. Négy körrel később Norris, majd a mögötte haladó Carlos Sainz (Williams) és Leclerc is hasonlóan járt – utóbbi kettő a kerékcserén szintén átesett Piastri mögé tért vissza.

Verstappen autójára éppen féltávnál tették fel a kemény abroncsokat, a holland pilóta ezután is maradt az élen: Russell előtt 2, Norris előtt 5,5 másodperccel vezetett. A Mercedes versenyzője nem bírta a másik kettő tempóját, és a 34. körben honfitársa elment mellette, így a vb-éllovas Norris már a második volt.