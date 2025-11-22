A történelmi mélypontra került Lewis Hamilton több kifogást is talált a teljesítményére

A brit Lewis Hamilton 2007 óta tagja a Forma–1 mezőnyének, az idei Las Vegas-i Nagydíj már a 378. versenyhétvégéje. Mégis magyar idő szerint szombat hajnalban fordult elő vele először az, hogy nem egy technikai probléma miatt zárt az utolsó helyen egy időmérő edzést. A Ferrari 40 éves versenyzője az esős körülmények között egy bóját is eltalált, ami beszorult az autója alá – ő azonban nem ezt használta kifogásként az utcai pályán zajlott kvalifikáció után.

Lewis Hamilton az utolsó, 20. helyen zárta a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzését (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Mason)

Lewis Hamilton és Oscar Piastri értékelése a Las Vegas-i időmérő után

– Nem igazán találok szavakat. Nem tudtam felmelegíteni a gumikat, alulkormányzott volt az autó, és az egyik első fékemmel is probléma akadt. A harmadik szabadedzésen úgy éreztem, jó lesz az autó és szép napunk lesz, ennél rosszabb viszont nem is lehetett volna.

Nem tudom, száraz körülmények között jobb lesz-e, de a jelenlegi helyzet elég idegesítő.

Legalább ennél rosszabb már nem lehet – nyilatkozta Hamilton a kvalifikációt követően.

Az időmérő másik nagy vesztese a világbajnoki címért harcoló Oscar Piastri volt, aki a McLarennel kihasználhatta volna a körülményeket, ehhez képest ötödik lett, miközben vb-éllovas csapattársa, Lando Norris a pole pozícióból rajtolhat a futamon.

– Az utolsó gyors köröm közben sárga zászlót lengettek, gyakorlatilag az véget is vetett az időmérőmnek.

Nem vitás, hogy gyorsak voltunk, de mostanában nem alakulnak jól a dolgok nekem.

Úgy látszik, ez visszatérő jelenség, és ezt most nehéz feldolgoznom, mert végre benne lett volna egy jó eredmény – mondta Piastri, aki hat versenyhétvégével ezelőtt még 34 pontos előnyben volt az összetettben, míg most 24 pont a hátránya Norrishoz képest.

Az idény 22. futama, a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.