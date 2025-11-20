forma-1oscar piastriLas Vegas-i NagydíjLando NorrisMax Verstappen

Mikor nyerheti meg a vb-címet Lando Norris? Mutatjuk!

Tripla hétvégével zárul a Forma–1 2025-ös idénye, és még éppen hárman vannak azok, akik megnyerhetik az egyéni világbajnokságot. Oscar Piastri és Max Verstappen még megszorongatná Lando Norrist, aki nagy előnnyel vezet, mondjuk úgy, hogy már a célegyenesben van. De vajon már a hétvégén, Las Vegasban világbajnok lehet belőle? Cikkünkből kiderül.

Calderon Dubai Viktória
2025. 11. 20.
Lando Norris jó formában van, a legutóbbi két futamot ő nyerte Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
A McLaren tavalyi teljesítményét látva Lando Norrist sokan a 2025-ös idény fő esélyesének kiáltották ki. Eleinte igazolta is a várakozásokat, futamgyőzelemmel nyitott, és az első négy versenyhétvége elteltével az ő neve szerepelt a tabella élén, utána azonban csapattársa, Oscar Piastri megtáltosodott, és egy győzelmi szériával átvette a vezetést. Az idény hajrájáig nem is engedte ki a kezéből az első helyet, de aztán mintha megijedt volna a nagy lehetőség kapujában. Az elmúlt öt versenyen megsokasodtak nála a hibák, egyszer sem fért fel a dobogóra, miközben Norris kétszer győzött, egyszer-egyszer második és harmadik lett, így az utolsó tripla hétvégéhez, kezdetben Las Vegasba érkezve már a brit vezet, nem is kevéssel. Norrisnak 390, Piastrinak 366, a még szintén versenyben lévő Max Verstappennek (Red Bull) 341 pontja van. 

Még Verstappen és Piastri is versenyben van, de Norris az esélyes
Még Verstappen és Piastri is versenyben van, de Norris az esélyes. Fotó: Dppi PsnewZ via ZUMA Press

Már Las Vegasban világbajnok lehet Norris?

Papíron tehát még bármelyikük bajnok lehet, de Norris 24 pontos előnnyel gazdálkodik, miközben már csak három nagydíjat, illetve egy sprintet kell teljesítenie idén a mezőnynek. Persze bármi megtörténhet, láttunk már csodákat a Forma–1-ben, ám innentől az talán a fő kérdés, mikor nyerheti meg a vb-t Norris.

Még maximum 83 pontot gyűjthet egy pilóta, ha minifutamon és a három versenyen sem talál legyőzőre. Bárhogy is alakuljon a Las Vegas-i hétvége, az Egyesült Államokban még biztosan nem jön el a koronázás ideje. Ha Norris győzne, miközben Piastri nullázna, akkor 49 pont lenne köztük a különbség, miközben a következő hétvégén még 58 pontot szerezhetne akár az ausztrál is.

Sokkal többet azonban már nem kell várnia Norrisnak, ugyanis ha minden a tervei szerint alakul, akkor már a jövő heti sprinten behozhatatlan előnyre tehet szert. 

Ehhez a már felvázolt forgatókönyv, vagyis Norris Las Vegas-i győzelme és Piastri mélyrepülése után a brit versenyzőnek a katari minifutamon elég lenne két ponttal többet szerezni a csapattársánál, hogy ő legyen az idény legjobbja, még akkor is, ha történetesen Verstappen nyerné a sprintet.

Bármikor is kerüljön pont a csata végére, azt kijelenthetjük, hogy innen már csak Norris bukhatja el a vb-címet. A konstruktőri világbajnok McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella ugyanakkor nem ért egyet ezzel, annak ellenére sem, hogy pilótája Brazíliában a sprintet és a fő futamot is magabiztosan megnyerve húzott el ennyire az üldözőitől.

– Számomra csak egyetlen módja annak, ahogy a tabellára tekintek, mégpedig az, hogy versenyről versenyre haladunk, és igyekszünk a lehető legtöbb pontot megszerezni. Persze mondhatnánk, hogy ez a vb-cím már Landóé, de nem, nem az övé. A versenyző és a csapat szemszögéből nézve csak magunkra kell koncentrálnunk, és olyan hétvégéket teljesíteni, mint amilyenekre Lando képes volt Brazíliában és Mexikóban – állapította meg Stella.

Tavaly a Mercedes tarolt Las Vegasban

Tavaly a trió egyik tagja sem tudott beleszólni a győzelemért, de még a dobogós helyekért folytatott harcba Las Vegasban. Helyettük a Mercedes tarolt a kaszinóvárosban, George Russell és Lewis Hamilton sorrendben kettős sikert ért el a csapat, őket pedig a Ferrari párosa, Carlos Sainz és Charles Leclerc követte. A legnagyobb ünneplés mégis a Red Bull garázsában zajlott, ugyanis Verstappen ötödik helye elég volt a negyedik vb-címe bebiztosításához.

Tavaly kettős Mercedes-győzelemmel zárult a Las Vegas-i Nagydíj
Tavaly kettős Mercedes-győzelemmel zárult a Las Vegas-i Nagydíj. Fotó: AFP/Patrick T. Fallon

A Mercedest irányító Toto Wolff szerint most a hollandnak nem lesz ennyi oka az örömre.

– Ez a hajó már elúszott – utalt az osztrák szakember Verstappen világbajnoki esélyeire, majd rátért a McLaren bonyolult helyzetére, hiszen a wokingiak két pilótája csatázik még a titulusért. – Szerintem nagyszerűen kezelik a helyzetet, jó, hogy hagyják őket versenyezni. Nem tudom elképzelni, hogy kiütnék egymást. Szerintem egyszerűen hagyni kell őket versenyezni, csak nem szabad hagyni, hogy összeérjenek. Lando most nagy előnnyel vezet, de egy kiesést ők sem engedhetnek meg maguknak, mert akkor az egész rossz irányba fordulhat. Nyilván nézőként azt szeretnénk látni, hogy az utolsó futamra egyenlő vagy hasonló pontszámmal érkezzenek. De Lando az utóbbi néhány futamon nagyon meggyőző volt, megőrizte a hidegvérét és gyűjtötte a pontokat – mutatott rá Wolff.

Forma–1, Las Vegas-i Nagydíj, menetrend

  • péntek: 1. szabadedzés 1.30, 2. szabadedzés 5.00
  • szombat: 3. szabadedzés 1.30, időmérő 5.00
  • vasárnap: Las Vegas-i Nagydíj 5.00

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
