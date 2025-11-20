Mikor nyerheti meg a vb-címet Lando Norris? Mutatjuk!

A McLaren tavalyi teljesítményét látva Lando Norrist sokan a 2025-ös idény fő esélyesének kiáltották ki. Eleinte igazolta is a várakozásokat, futamgyőzelemmel nyitott, és az első négy versenyhétvége elteltével az ő neve szerepelt a tabella élén, utána azonban csapattársa, Oscar Piastri megtáltosodott, és egy győzelmi szériával átvette a vezetést. Az idény hajrájáig nem is engedte ki a kezéből az első helyet, de aztán mintha megijedt volna a nagy lehetőség kapujában. Az elmúlt öt versenyen megsokasodtak nála a hibák, egyszer sem fért fel a dobogóra, miközben Norris kétszer győzött, egyszer-egyszer második és harmadik lett, így az utolsó tripla hétvégéhez, kezdetben Las Vegasba érkezve már a brit vezet, nem is kevéssel. Norrisnak 390, Piastrinak 366, a még szintén versenyben lévő Max Verstappennek (Red Bull) 341 pontja van.

Még Verstappen és Piastri is versenyben van, de Norris az esélyes. Fotó: Dppi PsnewZ via ZUMA Press

Már Las Vegasban világbajnok lehet Norris?

Papíron tehát még bármelyikük bajnok lehet, de Norris 24 pontos előnnyel gazdálkodik, miközben már csak három nagydíjat, illetve egy sprintet kell teljesítenie idén a mezőnynek. Persze bármi megtörténhet, láttunk már csodákat a Forma–1-ben, ám innentől az talán a fő kérdés, mikor nyerheti meg a vb-t Norris.

Még maximum 83 pontot gyűjthet egy pilóta, ha minifutamon és a három versenyen sem talál legyőzőre. Bárhogy is alakuljon a Las Vegas-i hétvége, az Egyesült Államokban még biztosan nem jön el a koronázás ideje. Ha Norris győzne, miközben Piastri nullázna, akkor 49 pont lenne köztük a különbség, miközben a következő hétvégén még 58 pontot szerezhetne akár az ausztrál is.

Sokkal többet azonban már nem kell várnia Norrisnak, ugyanis ha minden a tervei szerint alakul, akkor már a jövő heti sprinten behozhatatlan előnyre tehet szert.

Ehhez a már felvázolt forgatókönyv, vagyis Norris Las Vegas-i győzelme és Piastri mélyrepülése után a brit versenyzőnek a katari minifutamon elég lenne két ponttal többet szerezni a csapattársánál, hogy ő legyen az idény legjobbja, még akkor is, ha történetesen Verstappen nyerné a sprintet.