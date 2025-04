Verstappen rossz manővere sokba került, új éllovas a Forma–1-ben

Azok után, hogy Oscar Piastri (McLaren) mindent vitt a Forma–1-es bahreini versenyhétvégén, Lando Norris (McLaren) Szaúd-Arábiában visszavághatott volna csapattársának. Az első szabadedzésen kívül, amely Pierre Gaslyé (Alpine) lett az első, az összeset megnyerte a brit, és az időmérő első két szakaszát is, de épp a legrosszabb pillanatban, a Q3 elején hibázott, így a pole helyett a tizedik hely lett az övé . Meglepetésre a Bahreinben szenvedő Max Verstappen (Red Bull) ugrott helyette az élre, egy századot vert a második Piastrira. Mögéjük George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari) és Cunoda Juki (Red Bull) sorakozott fel a rajtrácsra.

Piastri jól kapta el a rajtot

Verstappen levágta a pályát, amikor Piastrival csatázott Fotó: AFP/Gabriel Bouys

Verstappen óriási csatát vívott a nagyszerűen rajtoló Piastrival, és csak úgy tudta megtartani az első helyet, hogy levágta a sikánt. Ezzel csak részsikert ért el, mert előnyt szerzett a pálya elhagyásával, vagyis vissza kellett volna adnia a pozíciót Piastrinak, de mivel erre nem került sor, öt másodperces büntetést kapott, amire később ráfizetett.

Lights out! It's a chaotic start to the Saudi Arabian Grand Prix!! 😲#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VbWKlrLmmt — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Verstappen csapattársának, Cunodának is rosszul sikerült az első köre. A japán pilóta önhibáján kívül Gaslyval ütközött – mindkettejük számára véget ért a verseny, a többiek pedig a romok eltakarításának idejére felsorakoztak a biztonsági autó mögé.

Verstappen jól kapta el ezt a rajtot, ezúttal probléma nélkül megtartotta az elsőt helyet, amelyet végül csak a kerékcserék után veszített el. Először Piastri hajtott a bokszba, és el is rontották a cseréjét, de még így is a két körrel később cserélő Verstappen elé került, hiszen a négyszeres világbajnoknak le kellett töltenie a büntetését. Verstappen ráadásul beragadt Hamilton mögé, ezzel sok időt bukott. A csere előtt két másodperc volt az előnye, utána négy másodperc lett a hátránya Piastrihoz képest, és nem is tudta megközelíteni az ausztrált.

Norris lemaradt a dobogóról, helycsere az élen

Az élen nem alakult ki csata, de Leclerc a feljavuló Ferrarival üldözte Russellt a harmadik helyért, simán el is vette azt. Aztán Norris is felzárkózott a Mercedes mögé, és ő is könnyedén megelőzte Russellt. Ha kicsit tovább tart a futam, Norris Leclerc-t is elkaphatta volna, de így csak megérkezett a monacói pilóta nyakába, megtámadni nem tudta őt.

A három dobogós, idei harmadik futamgyőzelmét ünneplő Piastri, Verstappen és Leclerc mellett Norris, Russell, Antonelli, Hamilton, Sainz, Alexander Albon (Williams) és Isack Hadjar (Racing Bulls) szerzett pontot.

Folytatás két hét múlva Miamiban, ahová már Norris helyett Piastri érkezik meg listavezetőként.