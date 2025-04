Pár hete még átkozták a nevét, most ő lett a Liverpool megmentője

Trent Alexander-Arnold döntötte el a meccset a Liverpool javára. Egy szöglet után Szalah és Diogo Jota is a kapufára vágta a labdát, Boubakary Soumaré menteni próbált, de éppen Alexander-Arnold elé fejelte a labdát, aki kapásból a hálóba bombázott. Az angol védő sérülése után góllal tért vissza, és talán ez volt neki az utolsó a Liverpool színeiben, mivel a nyártól minden bizonnyal a Real Madrid játékosa lesz. Emiatt néhány hete még volt, aki a mezét égette, a közösségi médiában is sokat bántják, most viszont sokat köszönhetnek neki a Vörösök szurkolói.