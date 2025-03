A Liverpool játékosának mezét égetik, közellenség lett Szoboszlai csapattársa! + videó

A nyáron a Liverpool három klasszisának is lejár a szerződése: Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold az érintettek. Amennyiben nem tudnak megállapodni a klubbal, akkor szabadon távozhatnak, és egybehangzó keddi sajtóértesülések szerint Alexander-Arnold – aki Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátja a csapatban – biztosan eligazol a Mersey partjáról, a jobbhátvéd a Real Madrid játékosa lesz. A transzferguru Fabrizio Romano is erről adott tájékoztatást. Alexander-Arnold ötéves szerződést ír alá, amelynek értelmében a Liverpoolban idényenként eddig megkeresett közel 11 millió euró helyett ezentúl 15 millió euró ütheti a markát, de különböző bónuszokkal is kecsegteti a Real Madrid, már az aláírásért is szép summát kap.

Alexander-Arnold meze már nem ereklye a Liverpool szurkolóinak (Forrás: X/Mail Sport)

Alexander-Arnold már ne is játsszon többet a Liverpool csapatában!

A 26 éves Alexander-Arnold Liverpoolban született, itt pallérozódott a korosztályos csapatokban, más klubban nem is játszott, és 2016 óta a felnőtt keret tagja. A Vörösöknél 349 találkozón 22 gólt szerzett, de ami még nagyobb szó: 87 gólpasszt adott. Az angol válogatottban 33 fellépésen négyszer talált be.

A biztosra vett távozása Liverpoolban nagy vihart kavar, és a Daily Mail egy olyan videót osztott meg, amelyen már Alexander-Arnold mezét égetik! A lap idézi a dühös szurkolók hozzászólásait is, akik arra kérik Arne Slot vezetőedzőt, hogy már ne is tegye be a csapatba a játékost a szezon hátra lévő részében. Mi több, olyanok is akadnak, akik szerint a védő arra sem méltó, hogy majd együtt ünnepelje a többiekkel a Premier League megnyerését – a Pool tizenkét ponttal vezet az Arsenal előtt, a bajnoki címet Liverpoolban gyakorlatilag mindenki biztosra veszi. S az is biztos, hogy Trent-Alexander Arnold most szörnyű helyzetbe került.