Ha nem Haaland, akkor ki kerülhet a Liverpool csapatához?

No de ha Rafaela Pimenta nem Haalandot ajánlaná a Liverpoolnak, akkor kit? Mert azt, hogy az ügynök felvette a kapcsolatot a Vörösökkel, a Football Transfers is megírta. Az egyik szóba jöhető játékos a 25 éves mali középcsatár, Moussa Sylla, aki jelenleg a Bundesliga 2-ben játszik a Schalke csapatában, és a német másodosztályban 19 meccsen 13 gólt szerzett. Tud a szélen is játszani, és a Football Transfers szerint Pimenta őt akarja eladni a Premier League-be a Liverpoolhoz vagy a Manchester Unitedhez. Az Anfield Watch szerint azonban a Mali válogatottjában kétszer pályára lépett támadó nem az igazi megoldás a Liverpool gondjaira a csatársorban. Pimenta ügyfélkörében akad egy középcsatár, aki már jobb választás lenne, a 32-szeres mexikói válogatott, de még csak 23 éves Santiago Gimenez, aki Arne Slot játékosa volt a Feyenoordnál, de most télen igazolt az AC Milanhoz.

Említsük meg, hogy a portugál Rafaela Pimenta számít a futballban az első női sztárügynöknek. Korábban az olasz Mino Raiola irányítása alatt dolgozott, majd Raiola 2022-es halála után megörökölte minden ügyfelét. Haaland után a második legnagyobb név nála a holland Matthijs de Ligt (Manchester United). Az Anfield Watch Pimenta védencei közül megemlíti a 18 éves norvég Sverre Nypan (Rosenborg, támadó középpályás) és a húszéves, ugyancsak norvég Andreas Schjelderup (támadó, Benfica) nevét is, mert korábban már mindketten felkerültek a Liverpool „radarjára”.