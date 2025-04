A Ferencváros parádésan élt a húsvétra kapott ajándékkal + videók

Komoly húsvéti ajándékot kapott a Ferencváros. Két rá még veszélyes vetélytársa, a Paks és a Puskás Akadémia szombaton 2-2-es döntetlent játszott egymással, így tudni lehetett, hogy ha nyer, a korábbi egy pontról háromra növelheti az előnyét a tabella élén. Ehhez persze győznie kellett hazai pályán a Nyíregyháza ellen, amelynek a kiesés ellen vívott harcban minden egyes pontra szüksége van, ezért nagy csatára lehetett számítani.

A Ferencváros szurkolói így üzentek a szívműtét után lábadozó legendájuknak, Nyilasi Tibornak Fotó: Mirkó István

Ez a számítás azonban nem jött be. A nyírségiek a történetük során még sohasem győztek a Fradi vendégeként, és már a 2. percben nagyon valószínűvé vált, hogy ez a rossz sorozat nem most szakad meg: Tóth Alex beadást Alekszandar Pesics négy lépésről fejelhette a hálóba, az előtte álló Keresztes hihetetlenül gyámoltalanul engedte magán túl a labdát. Bő negyedórával később Saldanha ugrott ki a bal oldalon, könnyen kicselezte Alaxait, majd az alapvonal közeléből a jobb alsó sarokba lőtt, és bár az asszisztens lest jelzett, a VAR ezt felülbírálta, és érvényes lett a gól.

A Ferencváros termelte a gólokat

A Ferencváros kedvére támadhatott, a Nyíregyháza védelme pedig egymás után követett el hajmeresztő, az élvonalba nem illő hibákat. A 35. percben Saldanha a jobb oldalon, az alapvonalnál becsapta Keresztest, majd laposan középre adott, Pesics pedig sarokkal helyezte a labdát a hálóba.

Alig telt el fél óra, és már eldőlt minden fontos kérdés, a két csapat nem tartozott ugyanabba a súlycsoportba. És a Fradi nem állt le a szünet után sem,

előbb Tóth Alex balról élesen belőtt labdáját Saldanha tudatosan mellel továbbította az ötösről a kapuba, majd az 59. percben Tóth Alex két gólpassz után maga is betalált egy szép lövőcsel után 7 méterről, neki ez volt az első gólja az NB I-ben. Robbie Keane már azt is megengedhette, hogy lecserélje a két-két gólos Pesicset és Saldanhát, valamint Tóth Alexet is, nyilván nem a teljesítményük miatt...

Pesics két gólt lőtt, de éppen az ugyancsak kétgólos Saldanha cipőjét pucolja hálásan a gólpasszért Fotó: Mirkó István

Nem sokkal később pedig újoncot is avathatott, a 18 éves, saját nevelésű Madarász Ádám élete első élvonalbeli mérkőzésére állhatott be csereként. Valamelyest csillapodtak a Ferencváros rohamai, kicsit kiegyensúlyozottabb lett a játék, ám a különbség ennek ellenére is nőtt, a 81. percben ugyanis Civic balról érkező beadását a csereként beállt Joseph senkitől sem zavarva fejelte az ötösről a bal alsó sarokba. A 84. percben Joseph gólpasszt is adott, Varga Barnabás élt is a lehetőséggel, és beállította a 7-0-ás végeredményt. A Fradi tehát a vártnál is könnyebben és látványosabban érte el a célját, három pontra növelte az előnyét, a Nyíregyháza pedig egy súlyos vereség terhével várhatja roppant nehéz helyzetben a folytatást.

NB I, 28. forduló:

szombat Debrecen–Zalaegerszeg 4-3 (1-2), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5712 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Bárány (5.), Szűcs T. (52.), Domingues (88., 90+6.), illetve Mim (24.), Krajcsovics (29.), Ipalibo (81.) Diósgyőri VTK–Győri ETO 2-4 (1-3), Miskolc, DVTK Stadion, jv.: Pintér, gólszerzők: Gera (30.), Edomwonyi (67.), illetve Bánáti (8.), Bumba (19.), Vitális (40.), Ouro (86.) Paks–Puskás Akadémia 2-2 (1-1), Paks, Paksi FC Stadion, jv.: Berke, gólszerzők: Böde (21., 11-esből), Tóth B. (72.), illetve Nagy Zs. (32.), Fameyeh (90+2.) vasárnap Fehérvár FC–MTK Budapest FC 1-1 (0-0), Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2521 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Stefanelli (75.), illetve Jurina (81.) Ferencváros–Nyíregyháza 7-0 (3-0), Groupama Aréna, 10 765 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Pesics (2., 35.), Saldanha (18., 53.), Tóth A. (59.), Joseph (81.), Varga B. (84.) hétfő

Kecskemét–Újpest 18.30 (tv: M4 Sport)

A tabella: 1. Ferencvárosi TC 28 16 8 4 52-25 56 pont 2. Puskás Akadémia FC 28 16 5 7 45-31 53 3. Paksi FC 28 15 7 6 60-41 52 4. ETO FC Győr 28 11 10 7 42-33 43 5. MTK Budapest 28 12 6 10 47-38 42 6. Diósgyőri VTK 28 10 9 9 36-43 39 7. Újpest FC 27 8 10 9 30-37 34 8. Fehérvár FC 28 8 7 13 33-40 31 9. Debreceni VSC 28 8 5 15 47-54 29 10. Zalaegerszegi TE FC 28 7 8 13 34-41 29 11. Nyíregyháza Spartacus FC 28 7 6 15 25-48 27 12. Kecskeméti TE 27 4 9 14 27-47 21