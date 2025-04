Micsoda forgatókönyv: Böde Dániel gólt szerzett pályafutása 500. NB I-es meccsén! + videó

Nagyjából 25 perccel a rangadó kezdőrúgása előtt olvasta be a helyi műsorközlő a kezdőcsapatokat. Amikor a hazai csapat 13-as számú játékosához, Böde Dánielhez ért, minden szempár az éppen melegítő csatárra szegeződött, hiszen ekkor vált hivatalossá: a korábbi magyar válogatott játékos a kezdőcsapat tagjaként éri el 500. élvonalbeli mérkőzését. Hogy ez mekkora szám, azt jól szemlélteti, hogy Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560), Illés Béla (540) és Szabó György (510) után Böde mindössze az ötödik olyan futballista, aki elérte a félezres határt. Az „ünnepelt” a rá jellemző szerénységgel fogadta a drukkerek üdvrivalgását, kiintegetett oldalra, egyébként folytatta a felkészülést.

A kezdőrúgás előtt klubja is megünnepelte a jubiláló Böde Dánielt (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Böde-helyzet rögtön az elején

A paksi stadion leghangosabb szektora, a kapu mögötti társaság már a meccs előtt is nagy ünneplésben részesítette Böde Dánielt, a kivonulás előtt minden dal és rigmus a 38 éves támadót éltette. A lelátó egy másik pontján „A legenda 500, Böde 13” feliratú molinó bukkant fel, a pályát körülölelő digitális reklámtáblákon pedig a „Legenda… Ikon. Példakép!” üzenet szaladt körbe. Sokan vásároltak a klub erre az alkalomra készíttetett ajándéktárgyaiból is.

A játéknap előtt 53 pontos, ezzel listavezető FTC mögött 52 ponttal következő Puskás Akadémia és a 27 találkozón 51 pontot gyűjtött Paksi FC rangadója stílszerűen egy Böde-helyzettel kezdődött, az ünnepelt fejjel vette célba Pécsi Ármin kapuját, elsőre azonban nem találta el azt. Bekezdett a Paksi FC, több kisebb lehetőség után Mezei Szabolcs a 4., Böde pedig az 5. minutumban lőhetett kapura. Érdekes volt látni, hogy miközben a kimondottan csak magyar labdarúgókra építő Paks 11 hazai játékossal rohamozott, addig ellenfele Pécsi és Nagy Zsolt mellett kilenc légióssal kezdett.

A góllövő: Böde Dániel!

A kezdeti Paks-helyzetek után a 14. percben a hazai kapus, Szappanos Péter védett bravúrral Nagy Zsolt tíz méterről eleresztett lövésénél, hat perccel később azonban nagy lehetőséget kapott a házigazda: Lenzsér Bence szerette volna eltolni a tizenhatoson belül a labdát Artem Favorov mellett, ő azonban kézzel ért bele, ezért Berke Balázs játékvezető büntetőt ítélt! A tizenegyeshez paksi részről Ötvös Bence állt oda, hamarosan azonban átadta a lehetőséget Böde Dánielnek, aki ezen az estén természetesen nem hibázhatott, és 1-0-s előnyhöz juttatta a paksi csapatot.

Két góllal válaszolt a Puskás Akadémia, de…

Hátrányban rögtön egalizálhatott volna a felcsúti csapat, a 22. percben, Lamin Colley lapos lövésénél, majd hamarosan Laros Duarte próbálkozásánál viszont erre még nem került sor. Tíz perccel később váltott az eredményközlő 1-1-re, miután Nagy Zsolt nyolc méterről a jobb alsóba lőtt.

Az 1-1 lett a félidő eredménye is, igaz, az egyperces hosszabbításban Nagy Zsolt megszerezte csapata és önmaga második gólját is. Csakhogy a támadást szabálytalanság előzte meg, ezt pedig Berke is megerősítette, miután visszanézte az esetet a videóbíró segítségével.

Bognár György egyet változtatott, Böde majdnem duplázott

A szünetben Bognár György, a paksiak vezetőedzője cserélt, de Bödét a pályán hagyta, a néhány hete, az Újpest ellen négy gólt szerző Tóth Barnát küldte be Vécsei Bálint helyére. Ez a játékrész is Paks-lehetőségekkel indult, az 55. percben például Ötvös lőtt nagyon fölé húsz méterről, hárommal később pedig már Tóth lőhetett volna Ötvös passza után, de a vendégek védője megakadályozta ezt. Ezt követően a két védő között helyzetet kiharcoló Böde Dániel lőtt mellé ziccerben.

A Puskás Akadémia és a Paksi FC is esélyes még a bajnoki címre, ennek megfelelően küzdöttek a felek (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Nagy árat fizetett a Puskás Akadémia kihagyott büntetőért

A véghajrához közel, a 67. percben büntetőgyanús szituáció tanúi lehettek a nézők, Jonathan Levi elől tisztázott Papp Kristóf. Amint arról utóbb Berke is meggyőződött, a paksi Papp az ellenfelet is eltalálta, így járt a büntető, amit viszont Nagy Zsolt lövése után Szappanos Péter hárított! A védés eleve komoly hangzavarral járt a paksi arénában, a közönség azonban a 72. percben tombolhatott igazán: egy szöglet után a szünetben beállt Tóth Barna fejelt a kapuba, 2-1-re módosítva az állást, egygólos előnyhöz juttatva a Paksi FC-t!

