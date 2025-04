Böde Dániel az 500. NB I-es bajnokijára készül, elmondta, hogyan várja az ünnepi mérkőzést

Böde Dániel 38 évesen is elnyűhetetlen. A Magyar Kupa-címvédő és az idén is elődöntős, emellett a bajnoki címért is versenyben lévő Paksi FC csatára az eddigi 27 forduló során szerzett 12 találatával holtversenyben első a góllövőlistán, az előző fordulóban, az MTK Budapest ellen 2-1-re megnyert meccsen például hét perccel azt követően szerzett győztes gólt, hogy csereként beállt. A Paksról indult, majd a Ferencvárosnál is éveket eltöltött Böde az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszotta 499. NB I-es meccsét, így a szombaton, a Puskás Akadémia ellen esedékes 500. NB I-es találkozója előtt megkértük, idézze fel a kezdeteket, a 2006. szeptember 16-án lejátszott Paks–Diósgyőr-bajnokit, amely az első volt számára az élvonalban.

Böde egy híján 500 meccsnél tart a magyar NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Az első paksi meccstől az FTC hívásáig

– Nyertünk 2-1-re, de a gólszerzőket lehet, már nem tudnám megmondani pontosan, talán Báló és Belényesi voltak (igen, valóban Báló Tamás és Belényesi Miklós volt a Paks két gólszerzője – a szerk.). Volt a Diósgyőrben egy majd kétméteres játékos, őt kellett fognom, mert akkor még védekező középpályást játszottam – emlékezett a lapunk kérdéseire válaszoló Böde, aki 19 évesen az akkor NB I-es újonc Paks hatodik első osztályú meccsén csereként, 29 percre állhatott be. – Úgy alakultak addig a meccsek, hogy nemigen kellett beszállni, de az is lehet, hogy a vezetőedző még nem érezte úgy, hogy készen állok. Türelmesen kivártam a soromat – folytatta.

A Honvédban futballozó Bárányos Zsolt és a paksi Böde Dániel (fehér mezben) párharca egy 2008-as bajnokin (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Böde ifjoncként még nem lett alapember Lengyel Ferenc vezetőedzőnél, a 2006/2007-es idényben az akkortájt még 16 együttest felvonultató NB I 11. helyén végzett Paks színeiben 17 meccsen 515 percnyi játéklehetőség jutott neki. A következő években azonban egyre meghatározóbb tagja lett a tolnai csapatnak, amely megragadt az élvonalban, sőt: első nagy sikerét elérve 2011-ben ezüstérmes lett. Böde is ekkor volt a csúcson, 15 góllal vette ki a részét a remek eredményből, így kis túlzással a fél NB I szerette volna a soraiban tudni. A váltás ideje végül 2012 nyarán érkezett el, amikor a paksiak támadója az ország legnépszerűbb, ám akkor még a másodosztályba történt visszasorolása utáni visszatérés és az újrakezdés időszakát élő FTC-be szerződött.

Volt elég sok érdeklődés, tárgyalás is abban az időszakban, de mi végül a Ferencváros mellett döntöttünk. A Fradit nem kell bemutatni senkinek, az ország legnépszerűbb csapata, legnagyobb klubja, motivált, hogy ott mutathatom meg magam

– mesélte Böde Dániel, aki ekkor még mindig csupán 26 esztendős volt.

Sikerek és elismertség a Ferencváros színeiben

Ami a Ferencvárosnál történt, ahogy mondani szokták, már történelem. Böde Dániel 2012 és 2019 között volt a fővárosi zöld-fehér klub kötelékében, tevékeny részese lett az FTC első modern kori sikereinek, a 2013-as Ligakupa-sikernek, a 11 év után 2015-ben elhódított Magyar Kupának, valamint az Üllői úton 2004 óta várt újabb bajnoki címnek 2016-ban. Böde összesen két-két Ligakupát és MK-t, valamint három bajnokságot nyert az FTC labdarúgójaként, 2016-ban gólkirály lett, 2013 és 2018 között pedig 25 alkalommal magára ölthette a nemzeti válogatott mezét is. A 2016-os Európa-bajnokság Izland elleni csoportmeccsén, valamint a belgák ellen játszott nyolcaddöntőjében is becserélték.

A kis tolnai községből, Madocsáról származó Böde a Fradinál és a válogatottnál mutatott teljesítményével országos ismertségre tett szert.

Valóságos népmesei hőssé, példaképpé nőtte ki magát. Kisfilm készült róla, dalt írtak a tiszteletére, aranyköpéseit máig idézik, azonban ő mindezek mellett is megmaradt ugyanannak a szerény, a szó jó értelmében vett egyszerű madocsai embernek, aki mindig is volt.

Szergej Rebrov már nem számított rá

Böde Dániel ferencvárosi pályafutása a 2018/2019-es szezonban tört meg. Az idény elején Thomas Doll helyét Szergej Rebrov vette át a kispadon. A később a Fradit a BL csoportkörébe vezető ukrán tréner már nem alapemberként számított rá, 2018 decemberében egy meccsre a keretből is kitette, miután a futballista indulatosan reagált a lecserélésére. A tavasszal egyre kevesebbet játszó Böde meglévő szerződése ellenére is úgy döntött, hogy lezárja pályája sikerekkel teli fejezetét, és továbbáll.

– Szép hét évet töltöttem a Fradinál – jelentette ki Böde. – Még érvényes szerződésem volt, maradhattam volna, de sok értelmét nem láttam annak, hogy a lelátón vagy a padon üldögéljek. Játszani szerettem volna, azért jöttem el. Az jobban bántott, hogy nálam sokkal gyengébb képességű játékos játszott, de valamiért nem voltam szimpatikus az akkori edzőnek, ezért jobbnak láttam, ha távozom.

Böde a Fradi történelmi, 30. bajnoki címének megünneplése után – a fradisták értetlenkedése és bánata közepette – továbbállt tehát, visszatért oda, ahol minden kezdődött, és ahol jelenleg is játszik: Paksra. Sosem próbálta ki a légióséletet.

Voltak különböző külföldi lehetőségeim is, a fradis időszakomban történtek ilyen irányú beszélgetések. Az elején még jobban vevő lettem volna rá, de a Ferencvárosnál töltött évek vége felé haladva annyira már nem

– ismerte el Böde.

Waltner száműzte, Bognár György okkal bízik benne

Böde kereken 300 bajnokit játszott a Ferencvárosban, a Paks színeiben egyelőre 199-nél jár a mutató. Nem lebecsülve a közel félezer meccset, elmondható, hogy lehetne több is, ám a 2022/2023-as bajnoki kiírás újabb törést jelentett – a mostani paksi vezetőedző, Bognár György félévkor vette át a csapat irányítását, elődje,

Waltner Róbert viszont a harmadosztályú tartalékcsapatba száműzte Bödét.

Miután az elnyűhetetlen csatár visszatért, a második meccsén hét pályán töltött perce alatt kétszer is beköszönt, jelezve: neki még dolga van az élvonalbeli futballpályákon.

Böde Dániel az utóbbi két évben is közel 30 meccsen szerepel idényeként, 38 évesen azonban már természetes, hogy többnyire csereként áll be. Ennek ellenére igencsak hatékony: fontos gólokkal teszi hozzá a magáét az egy éve MK-győzelmet és bajnoki ezüstöt ünneplő Paks sikereihez, néhány héttel ezelőtt például 32 percet játszva vállalt két góljával oroszlánrészt volt csapata, a Ferencváros legyőzéséből a Groupama Arénában.

Böde Dániel sokáig nem gondolt az 500. NB I-es meccsre

– Mostanáig nem gondolkodtam azon, hogy valaha elérhetem ezt a meccsszámot, főleg akkor nem, amikor volt az a féléves periódus, amikor az NB III-ban voltam. Akkor ki gondolt volna arra, hogy az 500 is meglehet még? – tette fel a kérdést Böde.

A jubilálásra készülő játékos előtt az NB I-es mérkőzésszámokat tekintve már csak négyen vannak az örökrangsorban.

Végh Zoltán 570 meccs, Kuttor Attila 560, Illés Béla 540, Szabó György 510.

Böde Dániel (13) 38 évesen is élvezi Bognár György bizalmát a Paksi FC-ben (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Rá kell erőltetni az akaratot a Puskás Akadémiára

Az élvonalban 2006-os feljutása ota folyamatosan első osztályú és vállaltan kizárólag magyar játékosokkal szereplő Paksi FC az elmúlt közel két évtizedben a magyar futball megbecsült, és nem mellékesen eredményes szereplője lett, most is csupán kétpontnyi lemaradással áll az FTC, és egyel a Puskás Akadémia mögött a tabella harmadik helyén. Az első és a legutóbbi hat szezont a klub kötelékében töltötte Böde Dániel, aki amondó: javarészt a családias közeg az, ami a paksi sikerek alapját adja. De vajon meddig juthat a Paks 2025 tavaszán, amikor hat játéknappal a bajnokság vége előtt még mindig reális esélye van az aranyéremre?

Bármi lehet, de nemigen szeretnénk előretekintetni. Ha ez a csapat mindig csak a soron következő mérkőzéssel foglalkozik, illetve saját magával, akkor akármit elérhet. Minden csapatnál lehetnek kisebb-nagyobb hullámvölgyek, nálunk még nem volt, bízom benne, hogy nem is lesz. Örülünk, hogy továbbra is az élmezőnyben vagyunk, és rangadót játszhatunk a Puskás Akadémiával. Hazai pályán rá kell erőltetnünk az akaratunkat az ellenfélre, de nagyon kell figyelnünk a labdavesztésekre, mert kontrákból igencsak veszélyes a Puskás

– magyarázta már a szombati rangadóról szólva Böde.

A paksiak megadják a módját Böde Dániel lehetséges 500. meccsének, limitált kiadású, 500-as számmal díszített mezt, emlékpólót, sálat és bögrét, azaz többféle szurkolói kelléket árusítanak majd, természetesen a nagy kedvenc fotójával illusztrálva. Van esély rá, hogy minden jegy gazdára talál, vagyis minden adott egy remek hangulatú, ünnepi estéhez.

– Egyelőre különösebben nincs bennem, hogy ez lehet az 500. mérkőzésem az NB I-ben, a legfontosabb, hogy a Puskást győzzük le valahogy. Az, hogy ez lehet az 500. meccsem, az csak egy külön statisztika – közölte a rá jellemző szerénységgel, céltudatossággal Böde Dániel.