Hiába az arany mez, a Paks hosszabbításban legyőzte a Ferencvárost és megnyerte a Magyar Kupát!

Alig egy órával a kezdés előtt semmi nem utalt arra, hogy zsúfoltak lesznek a tribünök, a Fradi-szurkolók szektorát leszámítva meglehetősen foghíjasak voltak a Puskás Aréna lelátói. A kezdésre aztán megérkeztek a drukkerek, és ha nem is volt teljes telt ház, végül beigazolódott, amit sajtóközleményben már délután jeleztek: a Magyar Kupa történetében még sohasem voltak annyian kíváncsiak a döntőre, mint idén, a Ferencváros és a Paks meccsén, melyet 51.900-an követtek a helyszínen. A Fradi-szurkolók a 2022-es fináléhoz hasonlóan ezúttal is látványos füsttel fogadták a csapatokat, ám emiatt nem kellett egyetlen perccel sem későbbre halasztani a kezdést. A labda pontban 19.30-kor útjára indult.

Videóbíró, tizenegyes, kiállítás…

A mérkőzés első lehetősége Mohammed Abu Fani előtt adódott, az izraeli válogatott játékos húsz méterről lőtt kapásból mellé. Kettővel később a szélen felfutó Adama Traoré vette célba a kaput laposan, a büntetőterületen belülről, de Szappanos Péter védeni tudott. Kisvártatva megint Traoré próbálkozott, ekkor mellé lőtt, egyébként pedig lesen volt – rögtön az elején a kapujához szegezte ellenfelét az NB I bajnoka. Az első negyedóra végén életjelet mutatott a Paks is, a korábbi gólkirály, Hahn János lepte meg majdnem Varga-kapust, aki aztán lábbal tisztázott. Később Hahn tíz méterről fejelt jócskán fölé, illetve Könyves Norbert lőtt középről, 23 méterről, de Varga védeni tudott.

Varga Ádám nyújtózkodott, hogy elérje a labdát. Fotó: Polyák Attila

A kezdeti „puhatolózás” után a 30. percben kezdtek el igazán felpörögni az események. Ekkor Szabó János kezezett a büntetőterületen belül, ezt pedig pár perccel később a videóbíró segítségével Berke Balázs is megállapította. A tizenegyest a Paks korábbi futballistája, a 24-szeres kupagyőztes, stílszerűen arany színű mezben szereplő Ferencváros csatára, Varga Barnabás végezte el, de Szappanos Péter kivédte, csakúgy, mint a kipattanóból kapura küldött labdát! És ezzel még nem volt vége az izgalmaknak, a 37. minutumban Vécsei lökte el a kapura törő Traorét, amiért azonnali piros lapot kapott! A megfogyatkozott tolnaiak ugyan Szappanos bravúrjainak is köszönhetően kihúzták az első félidőt 0-0-lal, de nem sok jót ígért számukra a folytatás…

Megfogyatkozott a Ferencváros is

A szünetben a Paks vezetőedzője, változtatott, csatárát, Könyves Norbertet egy középpályás, Balogh Balázs váltotta. Tíz perccel később Dejan Sztankovics is cserélt, Mohamed Ali Ben Romdhane helyére Kenan Kodrót, majd a megsérült Habib Maiga helyett Stjepan Loncart küldte be. A maroknyi paksi tábor mindkét esetben hangos „Ria, ria, Hungária!-val vette ezt tudomásul. Mindeközben a Ferencváros fanatikusai újabb tüzeket gyújtottak.

A Ferencváros drukkerei voltak fölényben a lelátón, végig szenvedélyesen szurkoltak csapatuknak. Fotó: Polyák Attila

A 66. percben beadása után Varga Barnabás fejelt a kapura, a válogatott keretébe is meghívott Szappanos nagyot „repülve” hárított. Rutinos kapusról lévén szó ezt követően rövid ápolást is kért, megmentve néhány pillanatot a létszámhátrányban nagy küzdelemre késztetett csapattársainak.

Tizennyolc perccel a vége előtt bejött valaki, akinek az egész stadion örült: természetesen a manapság már a paksiakat erősítő Böde Dánielről van szó, aki egy időben a Fradinál is ünnepelt sztár volt. A 77. percben vele szemben szabálytalankodott Myenty Abena, aki ezért megkapta második sárgáját, így szintén a kiállítás sorsára jutott!

A végén még két cserével próbálta eldönteni a meccset Sztankovics, érkezett Kristoffer Zachariassen és Lisztes Krisztián is. Hárommal a vége előtt nem ők, hanem Traoré zárhatta volna le a találkozót, a mali támadó ziccerben tört ki, a meccslabdát azonban Szappanos lábbal védte! A 90. percben Zachariassen lövésénél is hárított a kapus, a kipattanót viszont belőtte a norvég – hiába gyúltak azonnal örömtüzek a Ferencváros táborában, a találatot les miatt érvénytelenítették. A második felvonás is 0-0-s állásnál fejeződött be, így következhetett a kétszer 15 perces extra ráadás!

Dávid legyőzte Góliátot

A kupadöntő kulcsmomentumát a hosszabbítás 8. perce hozta el, akkor egy sarokrúgás után Papp Kristóf fejelt a kapuba, megszerezve a vezetést a finálé előtt esélytelenebbnek elkönyvelt Paksnak!