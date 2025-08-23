Ruszin-Szendi RomoluszTisza Pártluxusvilla

Ismét elmenekült a kérdések elől Magyar Péter nyúlszívű tábornoka + videó

Szokásához híven továbbra sem válaszol a számára kellemetlen kérdésekre Ruszin-Szendi Romulusz. Magyar Péter szakértőjét ezúttal luxusutazásairól kérdezte a Hír TV riportere, azonban ő elmenekült a kérdések elől.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 18:05
Luxusutazásairól szerették volna kérdezni Magyar Péter szakértőjét, de Ruszin-Szendi Romulusz testőrök segítségével menekült a válaszadás elől – derül ki a Hír TV riportjából.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól (HM) Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának.

Mint kiderült, hivatali ideje alatt csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, annak ellenére, hogy erre nem kapott engedélyt. A HM tájékoztatásából ráadásul az is kiolvasható, hogy

a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna rá jogosult, hogy a tárca fizesse neki.

Budai Gyula lapunknak elárulta, hogy szolgálati visszaélés miatt feljelentést tesz.

Érdemes azonban tudni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz másik botrányával összefüggésben, ugyancsak szolgálati visszaélés miatt, már eljárás van folyamatban. Ez a volt vezérkari főnök zsírleszívási botránya: Ruszin-Szendi 2022. április 14-én esett át szépészeti beavatkozáson a Honvédkórházban, ám annak milliós költségeit a magyar adófizetők állták, ami nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Ráadásul a költségeket a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Magyar Péter bizalmasa a mai napig nem fizette meg a kórháznak.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)

