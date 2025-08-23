Wizz AirOlaszországvihar

Pánik tört ki a repülő fedélzetén + videó

Horrorjárattá változott a Wizz Air gépe. A repülő utasai videót is készítettek róla, ahogy az elsötétült repülőgépet dobálja a vihar.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 17:35
Wizz Air Airbus A321Neo repülőgép leszállásra készül Forrás: AFP
Rettegés lett úrrá azokon az utasokon, akik a Wizz Air Alacantból (Alicante) Rómába tartó járatát választották csütörtökön. A repülő az eredeti tervek szerint az olasz fővárosban szállt volna le, azonban a vihar miatt végül Bolognában landolt – írja a Daily Mail.

A repülő végül nem tudott Rómában landolni
A repülő végül nem tudott Rómában landolni 
Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto

A gép fedélzetén készült videófelvételek tanúsága alapján valóban horrorba illő volt, ahogy a vihar dobálta a gépet, miközben a lámpák szinte kivétel nélkül le voltak kapcsolva. 

@rtl1025 📌 Attimi di paura sul volo Wizz Air partito da Alicante e diretto a Roma Fiumicino, che è stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa delle forti turbolenze per il maltempo. Dopo aver più volte tentato inutilmente l’atterraggio nello scalo romano, il volo ha poi dovuto fare rotta su Bologna. Momenti di panico per i passeggeri che, come si sente nel video diffuso sui social, hanno iniziato a urlare. Non sono state segnalate persone ferite. 📹 video credit: @italo_papi ♬ suono originale - RTL102.5

Olaszországban egyébként egész nyáron extrém időjárási körülmények uralkodnak, a szárazság után az elmúlt napokban a rendkívüli viharok okoztak problémákat. Ez pedig, mint a fenti példa is mutatja, a légi közlekedést is érintette.

A járat többször megpróbált egyébként a római Fiumicino repülőtéren landolni, azonban végül a pilóta és a személyzet úgy döntött, hogy Bolognában szállnak le az időjárás miatt. 

A Wizz Air innen földi úton szállította tovább az utasokat Rómába. A vállalat közleményében hangsúlyozta: az időjárási körülményeknek nem urai, azonban a biztonság az első, így a pilóta jól döntött, amikor Bolognában landolt inkább. 

Borítókép: A Wizz Air Airbus A321Neo repülőgép leszállásra készül (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

