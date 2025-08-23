Pánik tört ki a repülő fedélzetén + videó

Rettegés lett úrrá azokon az utasokon, akik a Wizz Air Alacantból (Alicante) Rómába tartó járatát választották csütörtökön. A repülő az eredeti tervek szerint az olasz fővárosban szállt volna le, azonban a vihar miatt végül Bolognában landolt – írja a Daily Mail.
A gép fedélzetén készült videófelvételek tanúsága alapján valóban horrorba illő volt, ahogy a vihar dobálta a gépet, miközben a lámpák szinte kivétel nélkül le voltak kapcsolva.
Olaszországban egyébként egész nyáron extrém időjárási körülmények uralkodnak, a szárazság után az elmúlt napokban a rendkívüli viharok okoztak problémákat. Ez pedig, mint a fenti példa is mutatja, a légi közlekedést is érintette.
A járat többször megpróbált egyébként a római Fiumicino repülőtéren landolni, azonban végül a pilóta és a személyzet úgy döntött, hogy Bolognában szállnak le az időjárás miatt.
A Wizz Air innen földi úton szállította tovább az utasokat Rómába. A vállalat közleményében hangsúlyozta: az időjárási körülményeknek nem urai, azonban a biztonság az első, így a pilóta jól döntött, amikor Bolognában landolt inkább.
Borítókép: A Wizz Air Airbus A321Neo repülőgép leszállásra készül (Fotó: AFP)