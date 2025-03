A Paks ünnepelt játékosa négy gólt vágott, az Újpest újabb megalázó vereséget szenvedett + videó

Az ETO FC Győr és a Debrecen győri döntetlenje nyitotta meg a 24. forduló pénteki játéknapját, egy meccs azonban estére is marad: a tavasszal még veretlen Paks fogadta a hét mérkőzés óta nyeretlen Újpestet.

Vezetett az Újpest, de egyenlítettek a hazaiak

A 8. percben egy csapásra megélénkült a találkozó. Előbb a hazaiak játékosa, Papp Kristóf fejelhetett szabadon 6 méterről, ám Riccardo Piscitelli védeni tudott, majd Matija Ljujics passza után Horváth Krisztofer lódult meg, betört a tizenhatoson belülre, önzetlen passza után pedig Fran Brodic megszerezte a vezetést az Újpestnek (0-1).

Szinte azonnal reagálhatott volna a házigazda, Ötvös Bence húsz méterről leadott lövését azonban Piscitelli bravúrral hárította. Már a 20. perchez közel Bese Barnabás harcolt ki egy szögletet az Újpestnek, de ebből nem sikerült gólhelyzetet kialakítani. Ezt követően nyomott a Paks, és ennek a 25. percben meg is lett az eredménye: Papp passza után a 30. születésnapját március 13-án ünneplő Tóth Barna három hátvéd szorításában is helyzetbe került, tíz méterről a jobb alsóba lőtt, 1-1-re alakítva az állást, egyúttal kialakítva az első játékrész végeredményét is.

A szünet után indult be igazán a Paks

A térfélcserét követően fordított a hazai együttes: az első gól szerzője, Tóth Barna a 48. percben fejjel, néggyel később pedig lábbal is eredményes volt, így percek alatt klasszikus mesterhármast könyvelhetett el (3-1)!

Ezzel már 3-1-re vezetett a Paks, de még nagyon nem volt vége az Újpest megpróbáltatásainak: az 56. minutumban Mezei Szabolcs szabadrúgását nem tudta védeni Piscitelli-kapus, így háromgólos hátrányba került a vendéggárda (4-1).

Grzelak ellen tüntettek az elnémult vendégdrukkerek

Ez már az addig hangosan és folyamatosan éneklő Újpest szurkolóinak is sok volt, újra előkerült a régi nóta, a vendégszektor népe kórusban követelte a vezetőedző, Bartosz Grzelak távozását, majd csendesen szemlélte tovább a történéseket. Az újpestiekben alighanem felsejlett a két héttel korábbi, MTK Budapest elleni bajnoki rémképe, amikor 5-1-re kapott ki az Újpest. A rémálomból hamarosan valóság lett, Tóth Barna kisvártatva megszerezte önmaga negyedik, csapata ötödik találatát (5-1).

A végeredményt végül a rendes játékidő utolsó percében Hinora Kristóf állította be, 6-1-re nyert a Paks, amely így 44 ponttal áll, mindössze egyetlen egységgel lemaradva a listavezető Puskás Akadémia mögött.

A harmadik helyre csúszott Ferencváros és az éllovas Puskás is vasárnap játszik majd az aktuális fordulóban. Az Újpest immáron nyolc bajnoki óta nyeretlen.