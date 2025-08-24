Tarr ZoltánfelsővezetésTisza PárttitkosszolgálatiMagyar Péter

Rejtélyes amerikai–magyar kettős állampolgár egyengette a Tisza alelnökének vállalkozói pályáját

Bár Tarr Zoltán a Tisza egyik legfontosabb politikusa, keveset lehet tudni arról, mit csinált a felbukkanása előtt. Ugyanakkor a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerre tett szert olyan személyek révén, akik titkosszolgálati háttérrel rendelkeznek.

2025. 08. 24. 11:14
Tarr Zoltán és Magyar Péter Forrás: MTI
A nyilvánosságban szinte kizárólag Magyar Péter jelenik meg a Tisza Párt arcaként, ám a háttérben ott áll egyik legfontosabb bizalmasa, Tarr Zoltán. A református lelkészből lett politikus kulcsszereplő volt a Legyél a Változás Egyesület létrehozásában, amely a Tisza elődszervezeteként szolgált. 

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Magyar felemelkedése után a pártpolitikai döntéshozatalban is meghatározó pozíciókat kapott, a Tisza alelnöke lett.

Az Ellenpont elnevezésű oknyomozó portál szerint ugyanakkor keveset tudni azonban arról a csaknem tíz évről, amikor Tarr eltűnt a közéletből. 2015-ös egyházi távozása után az Invitel és utódvállalata, az Invitech kötelékében dolgozott, ahol digitális megoldásokkal próbálták a szarvasmarha-tenyésztés hatékonyságát javítani. A projekt végül nem hozott áttörést, a kísérleti fejlesztéseket a cég új tulajdonosai leállították. Tarr ezután egy Quinto Solutions nevű vállalkozásban tűnt fel, amely formálisan nem az ő nevén futott, hanem üzlettársa, 

az amerikai–magyar kettős állampolgár David Blunck tulajdonában állt.

Blunck életútja legalább annyira figyelemre méltó, mint Tarré. Az Egyesült Államokban született, a Georgetown Egyetemen külügyi szakirányon végzett, majd olyan érzékeny területeken dolgozott, mint az American Airlines és a Delta Air Lines pénzügyi részlege. Európába költözve a Colt Technology Services vezetőségében tűnt fel, majd 2007-ben Magyarországon kapott vezetői pozíciót. 2012-től az Invitel pénzügyi igazgatója, 2015-től vezérigazgatója lett. 

Az atlantista körökhöz közel álló Blunck gyakran szerepelt amerikai üzleti szervezetek rendezvényein, és erős politikai kapcsolatai voltak, és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt cégeknél dolgozott.

Az Ellenpont szerint tehát Tarr Zoltán nem magányos szereplőként bukkant fel a politikában, hanem egy olyan üzlettárs oldalán, aki nemzetközi cégekben, geopolitikai terepen és a hazai gazdasági elitben is otthonosan mozgott. Az üzleti próbálkozások végül sorra elbuktak, ám a kapcsolatrendszer megmaradt – és ennek politikai hasznát most a Tisza Párt kamatoztathatja.

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Forrás: MTI)

