Megszakadt a Debrecen rossz sorozata, mégis nehéz helyzetben van a csapat + videó

Ellentétes formában várták a pénteki nyitómeccset a mérkőző felek: előzetesen az ETO FC Győr a pontverseny hatodik helyén állt, idei hat meccsén négyszer nyert és két döntetlent játszott, ezzel szemben a tabella utolsó helyén álló, a bennmaradást érő helyen álló Nyíregyházától ötpontos hátrányban lévő Debrecen a két februári győzelme óta sorozatban négyszer kapott ki.

Kezdeményezőbb volt a Debrecen, de a gól hiányzott

Az ETO Stadionban óvatosan kezdtek a csapatok, eleinte kisebb helyzetek alakultak ki, inkább a mezőnyben zajlott a játék. Az első játékrész felénél a Debrecen átvette az irányítást, többet birtokolta a labdát, a 30. perc után pedig két helyzetig is jutott – előbb Amos Youga lőtt messzebbről mellé egy mutatós ellentámadás végén, majd Roque Junior Maurides fejelt közelről fölé. Mindezek után Vajda Botond is próbálkozott a büntetőterületen kívülről, de győri részről Zeljko Gavrics is eleresztett egy lövést, ezt a válogatott kerettag DVSC-kapus, Hegyi Krisztián semlegesítette. Már a rendes játékidő hosszabbításában jártunk, amikor Bárány Donát fejesét a Győr kapusa, Samuel Petrás nagy bravúrral védte – a több szabálytalansággal tarkított félidő vége 0-0 lett.

A második félidőben is megvoltak a helyzetek

A szünet után a házigazda hamar előnybe kerülhetett volna, ám a gambiai támadó, Nfansu Njie öt méterről nem talált kaput fejjel. Érezhetően felvette a kesztyűt a Győr, amelynek legjobbja, kapusa, Samuel Petrás az 57. percben kétszer is hárított Brandon Domingues lövéseinél. Öt perccel később már talán Petrás is tehetetlen lett volna, de Bárány Donát lövése elkerülte a kaput. Ismét áttevődött a játék a győriek térfelére.

Kristiyan Malinov (33) 66 percet töltött a pályán, Dzsudzsák Balázs váltotta (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)

A 66. minutumban Kristiyan Malinov helyére, csereként beállt a válogatottsági rekorder, a 38 éves Dzsudzsák Balázs, aki amint pályára lépett, visszarántotta ellenfelét, és ezért sárga lapot kapott. Az ETO továbbra is szervezetten védekezett, a Debrecen pedig elhibázta a helyzeteit, így gól nélkül, 0-0-s végeredménnyel ért véget a találkozó.

Ezzel inkább a debreceniek lehetnek elégedetlenek, akik bár négy vesztes meccs után újra pontot szereztek, összességében 20 ponttal állnak, és csupán a 11., még szintén kieső helyen található Kecskemétet tudták utolérni. A bennmaradáshoz biztosan több kell.