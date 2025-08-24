Fiatal nő tűnt el Győr-Moson-Sopron vármegyében, rengetegen keresik

Eltűnés miatt keresik Stoller Anitát – hívta fel a figyelmet az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary nevű Facebook-oldal. Mint írták, augusztus 23-án este 17 órakor kunszigeti otthonából egy kékeszöld (türkiz) női kerékpárral ismeretlen helyre távozott a harmincéves nő, vélhetően a Duna irányába indult. Kiemelték: a nála lévő telefon nem nem pontosan behatárolható helyzete az abdai Rábca-zsilip környékéről küldte a jelet.

Jelenleg a rendőrség mellett polgárőrök, tűzoltók, kutató-mentők és önkéntesek is nagy erőkkel keresik az adott helyszínen. A személyleírás szerint a nő körülbelül 170 centiméter magas lehet, vékony testalkatú, hosszú hajú, eltűnésekor fehér blúzt és rövidnadrágot viselt, fején pedig kék-fehér babos kendőt. Kerékpárja kékeszöld női bicikli.

Hangsúlyozták: ha bárki felismerné a nőt, látta vagy esetleg megtalálná kerékpárját, azonnal hívja a rendőrséget a 112-es telefonszámon. Mint írták, aki csatlakozna Stoller Anita kereséséhez, vegye fel a kapcsolatot a mentésirányítóval.