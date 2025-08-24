Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

Angyalföldtűzvasútállomáskatasztrófavédelemláng

Lángba borult Angyalföld, ötszáz négyzetméteren pusztít a tűz

Vészesen közel a vasútállomáshoz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24.
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Hatalmas fekete füst száll Budapesten – írja a 24.hu, amely meg is kereste a katasztrófavédelmet.

Tőlük úgy tudják, hogy mintegy ötszáz négyzetméteren égnek a vasúti talpfák a Balzsam utca–Kámfor utca magasságában, amely nagyon közel van Angyalföld vasútállomáshoz. A portál információi szerint a tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat, az erősítés már úton van. 

 

