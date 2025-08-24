Hatalmas fekete füst száll Budapesten – írja a 24.hu, amely meg is kereste a katasztrófavédelmet.
Lángba borult Angyalföld, ötszáz négyzetméteren pusztít a tűz
Vészesen közel a vasútállomáshoz.
Tőlük úgy tudják, hogy mintegy ötszáz négyzetméteren égnek a vasúti talpfák a Balzsam utca–Kámfor utca magasságában, amely nagyon közel van Angyalföld vasútállomáshoz. A portál információi szerint a tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat, az erősítés már úton van.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor is gratuált újdonsült aranyémeseinknek
Hét arannyal térhet haza a magyar csapat Milánóból.
Erős négyes várható jövő héten a Harcosok órájában, mutatjuk a vendégeket
Hétfőtől csütörtökig élőben lehet majd követni a Facebookon és a YouTube-on.
Augusztusi hidegrekord? Elképesztő lehűlés jön hétfő reggel + videó
Csípős reggel várható.
Van egy település idehaza, ahol még a kuka is aranyból van
Nem vicc.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor is gratuált újdonsült aranyémeseinknek
Hét arannyal térhet haza a magyar csapat Milánóból.
Erős négyes várható jövő héten a Harcosok órájában, mutatjuk a vendégeket
Hétfőtől csütörtökig élőben lehet majd követni a Facebookon és a YouTube-on.
Augusztusi hidegrekord? Elképesztő lehűlés jön hétfő reggel + videó
Csípős reggel várható.
Van egy település idehaza, ahol még a kuka is aranyból van
Nem vicc.