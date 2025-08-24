Lángba borult Angyalföld, ötszáz négyzetméteren pusztít a tűz

Tőlük úgy tudják, hogy mintegy ötszáz négyzetméteren égnek a vasúti talpfák a Balzsam utca–Kámfor utca magasságában, amely nagyon közel van Angyalföld vasútállomáshoz. A portál információi szerint a tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat, az erősítés már úton van.