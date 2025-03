Nem Kerkez a meglepetés Rossi keretében

A magyar labdarúgó-válogatott november után márciusban lesz először pályán , 20-án és 23-án Törökországgal vív meg a bennmaradásért a Nemzetek Ligája A divíziójában. Marco Rossi hétfőn hirdetett keretet, és a Magyar Labdarúgó-szövetség azt már előre elárulta, hogy két újonc lesz a névsorban, az egyikük Dárdai Bence, aki két héttel ezelőtt jelentette be, hogy a német helyett a magyar válogatottban szeretne szerepelni a jövőben. A 19 éves középpályás már a bejelentés előtt üzent a szurkolóknak:

Két újonc is meghívót kapott Marco Rossitól a férfi A-válogatott keretébe a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Egyikük egy rövid videóüzenetet is küldött. További részletek hamarosan az mlsz.hu-n. #csakegyutt #magyarok #TURHUN #HUNTUR @VfL_Wolfsburg pic.twitter.com/ExeIF9a5JZ — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 10, 2025

A sajtótájékoztatón aztán Rossi ismertette a teljes keretet. Ekkor kiderült, hogy a másik újonc a 19 éves Tóth Alex, aki február elejétől egyre több lehetőséget kap a Ferencvárosnál az NB I-ben.

Kerkez és Gulácsi is a névsorban

A nemzeti csapat legutóbbi négy mérkőzését kihagyó, a Bournemouth-ban parádézó Kerkez Milos újra magára öltheti a meggypiros mezt, illetve az ősszel a válogatott szereplést átmenetileg lemondó Gulácsi Péter is visszatér. A Ferencváros januári, Eintracht Frankfurt elleni Európa-liga-meccsén (0-2) megsérült Dibusz Dénes is ott lehet a kapuban, őt is a keretbe nevezte Rossi.

Rossi négy kapust hívott meg

– Azért döntöttünk négy kapus meghívása mellett, mert Dibusz Dénes még csak most vasárnap tért vissza sérüléséből, ugyanúgy, ahogy Varga Barnabás is – indokolt Marco Rossi az Mlsz.hu-nak. – Elővigyázatosságból ezt láttuk a legjobb döntésnek. A védőknél Szalai Attila kezdi visszanyerni a csúcsformáját, a Standard Liege legutóbbi négy mérkőzéséből háromszor kezdő volt. Erre a posztra két nagyszerű játékosunk van Dárdai Marci és Attila személyében, úgyhogy majd meglátjuk, melyikük lesz jobb formában és jut lehetőséghez, hiszen a török támadók nagyon gyorsak és agilisek, komoly nyomást kell rájuk gyakorolni a vonalak között, mert nagyon dinamikusak. A többiek kapcsán azt tudom mondani, hogy sokszor kifejtettem már, hogy elsősorban azokra számítok, akik rendszeresen játszanak, de egy rendszeresen játszó, kevésbé jó adottságokkal rendelkező és egy valamivel kevesebbet játszó, de nemzetközi szinten teljesítő játékos közül majdnem mindig utóbbit választom. A két újoncunk Dárdai Bence és Tóth Alex. Alex rendszeresen játszik a Fradiban, és jó teljesítményt nyújt a középpályán, míg Bence többnyire csereként, de rendszeresen kap lehetőséget a Bundesligában, annak is egy elég erős csapatában, így úgy gondolom, ez volt a megfelelő idő arra, hogy meghívót küldjünk neki.